Tots el grups de les Corts demanen més recursos i educació per a eradicar la violència contra les dones

El problema de la violència contra les dones és un "problema d'estat" i una "emergència nacional" que exigeix molts més recursos públics i la coordinació de totes les administracions per tal de fer efectiva la lluita contra aquesta xacra social i la seua eradicació final.

Els cinc grups parlamentaris de les Corts i la diputada no adscrita expulsada del grup de Podem, Covadonga Peremarch, han presentat aquest matí l'informe consensuat de la subcomissió d'estudi que durant 15 mesos ha analitzat el problema a través de la documentació disponible i de nombroses compareixences per tal d'emetre 187 conclusions que, ara, es remetran al Consell perquè les aplique.

Maria Josep Ortega (Compromís), Mercedes Ventura (Ciutadans), Rosa Mustafà (PSPV), Cristina Cabedo (Podem), Blanca Garrigues (PPCV) i Covadonga Peremarch han comparegut per a destacar "el consens" assolit. Ortega ha obert el torn d'intervencions tot advertint que la violència contra les dones és una "emergència històrica" que exigeix "treball més enllà de les ideologies per tal de construir una societat justa i igualitària. La diputada de Compromís ha destacat la necessitat de "més recursos" i la importància de l'educació com a factor de prevenció.

La representat de Ciutadans (C's), Mercedes Ventura, ha demanat que "el tripartit que vol rescatar persones, dones i xiquets" aplique l'informe i que "no acabe en un calaix". Li ha respost la socialista Rosa Mustafà, qui ha garantit a Ventura que "estaran molt pendents de l'acció del govern del País Valencià" però que també ho estaran "de l'estatal" a qui C's dóna suport, com ha recordat la representatnt del PSPV.

Per a Cristina Cabedo, de Podem, l"'informe pot ser una referència i un exemple a escala estatal i per al pacte que s'està fent". Per això, ha assegurat que s'enviarà "al Congrés de Diputats i al govern espanyol". Cabedo ha posat l'èmfasi en "la dificultat de les dones supervivents per a la seua inserció laboral" i ha defensat que es faça "a través d'empreses especialitzades en l'acompanyament de víctimes, moltes molt preparades però en un estat anímic que no els permet desenvolupar tot el seu potencial".

La diputada del PPCV, Blanca Garrigues, ha reiterat la importància del "consens" i, després d'assegurar que les polítiques del Consell "no han sigut efectives", ha garantit que el seu partit no té "cap problema a reclamar més recursos de l'Estat i a l'autonomia" i que "no vol fer una batalla política" de la lluita contra la violència.

La darrera a intervindre ha sigut Covandonga Peremarch, per a qui el dictamen és "el reflex de la imminent necessitat del pacte d'estat" i per a qui les 187 propostes demostren el consens entre els diferents grups polítics i la transversalitat d'un problema que ha de preocupar en tots els àmbits.