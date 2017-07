La Biblioteca digital de les Corts es podrà consultar amb un sol clic i des de casa

La Biblioteca digital del Parlament valencià es podrà consultar amb un sol clic i des de qualsevol lloc del món. Açò serà possible gràcies a la posada en marxa d'un nou servei de préstec de llibres electrònics per als seus usuaris al qual es pot accedir a través d'aquest enllaç. Segons destaquen fonts de la cambra, aquesta iniciativa és pionera en l’àmbit parlamentari autonòmic i, a més a més, "és totalment oberta a la ciutadania".



El nou servei és una plataforma de continguts digitals on es poden demanar en préstec llibres electrònics i que permet accedir al catàleg i realitzar el préstec d’obres en format digital per a poder llegir-les en dispositius diferents: tauletes, telèfons intel·ligents, ordinadors personals o lectors de llibres compatibles amb DRM d’Adobe.



Segons ha destacat el president de les Corts, Enric Morera, es tracta d'un servei més que ofereix el parlament a la ciutadania per a compartir llibres i per a facilitar l’accés a publicacions especialitzades "que poden ser de gran utilitat per als estudiants, ja que es tracta d’una biblioteca oberta les 24 hores del dia".