El Ministeri d'Hisenda imposa el seu objectiu de dèficit tot i el vot en contra del País Valencià i d'altres sis autonomies

El Ministeri d'Hisenda ha imposat el seu objectiu de dèficit autonòmic del 0,4% per al 2018 malgrat el rebuig de la majoria de les comunitats. Aquest divendres s'ha celebrat el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), on el País Valencià i altres sis autonomies han rebutjat el límit de dèficit marcat pel Ministeri, mentre que altres sis comunitats (les governades pel PP i Canàries) més Ceuta i Melilla han votat a favor. Extremadura s'ha abstingut i Catalunya no ha assistit a la trobada.

Malgrat el 'no' de la majoria de les comunitats, el Ministeri té la meitat més un dels vots en el CPFF, per la qual cosa l'objectiu de dèficit decidit pel govern espanyol ha tirat endavant. El conseller d'Hisenda, Vicent Soler, ha mostrat la seua insatisfacció amb la decisió de l'òrgan de coordinació entre l'Estat i les comunitats en matèria fiscal, tot i l'augment d'una dècima acceptat per Montoro.

Soler ha criticat que la "decimeta" de més és "una broma" per al País Valencià, "a qui no li resol res". "No és seriós, cal canviar la manera com es tracen les línies bàsiques del finançament", ha afegit, i ha criticat el "criteri voluble" amb què, al seu parer, el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, tracta els assumptes de finançament "tan fonamentals per a la vida de les persones", atés que impliquen el "finançament d'una part fonamental de l'estat del benestar".