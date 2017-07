La Universitat de València concedirà la seua Medalla a Carmen Alborch, Isabel Morant i Antonia Mir

El Consell de Govern de la Universitat de València ha aprovat, aquest divendres, la concessió de la seua Medalla a Carmen Alborch, Isabel Morant i Antonia Mir; tres dones que han destacat en l’àmbit universitari, el feminisme i l’art. El Consell també ha aprovat la convocatòria de provisió de les places de professorat (titulars i catedràtics) i la resolució per a la promoció del professorat.

Carmen Alborch Bataller (Castelló de Rugat, 1947) ha estat catedràtica de Dret Mercantil en la Universitat de València i va ser la primera degana de la Facultat de Dret. Fou ministra de Cultura durant l’últim govern de Felipe González. És autora de llibres jurídics i d’altres sobre el paper de les dones.

Alborch va estudiar Dret a la Universitat de València, en la qual es va llicenciar l’any 1970 i es va doctorar el 1973. Va ser directora general de Cultura de la Generalitat i directora de l’IVAM. El 1993, Felipe González la va nomenar ministra de Cultura. Posteriorment, en les eleccions generals del 1996 va estar escollida diputada al Congrés per València, càrrec que va repetir en les eleccions del 2000 i 2004. En les eleccions municipals del 2007 va ser la candidata del PSPV-PSOE a l’alcaldia de la ciutat de València. A les eleccions generals espanyoles del 2008 va estar escollida senadora per la demarcació de València.

Isabel Morant Deusa (Almoines, 1947) és catedràtica emèrita de la Universitat de València. Historiadora, feminista i escriptora va cursar primer estudis de magisteri i després d’història a la Universitat de València, on es va doctorar en Geografia i Història. Ha estat professora del Departament d’Història Moderna i va ser vicerectora d’Extensió Universitària entre el 1984 i el 1990 –va ser la primera dona que tingué aquest càrrec–, des d’on va organitzar el primer cicle d’estudis feministes i la Universitat d’Estiu de Gandia. Dirigeix des del 1990 la Colección Feminismos. És autora, entre d’altres, dels llibres Amor, matrimonio y familia: la construcción histórica de la familia moderna (1998) i Discursos de la vida buena: matrimonio, mujer y sexualidad en la literatura humanista (2002).

Morant va ser membre del Consell Valencià de Cultura entre el 2004 i el 2011; el 2007 va estar guardonada amb el primer premi Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) a la Promoción de la Igualdad en el Conocimiento.

Antonia Mir Chust (Catarroja, 1928) és llicenciada en Belles Arts per la Facultat de Sant Carles de València. Compta amb una obra pictòrica extensa i àmpliament reconeguda. La seua relació amb la Universitat de València s’ha concretat en els últims anys de diverses maneres. D’una banda, amb la donació d’obra pictòrica. També, amb donacions econòmiques anuals per a la realització d’activitats culturals orientades a la inserció cultural mitjançant el programa Nau Social i Emergents. Finalment, per la signatura d’un conveni entre la Fundació Antonia Mir, l’Ajuntament de Catarroja i la Universitat de València per a la realització d’activitats conjuntes.

Promoció PDI

La vicerectora Maria Vicenta Mestre ha presentat la convocatòria de provisió de les places de professorat (titulars i catedràtics) i la resolució per a la promoció del professorat. En total, per al curs vinent s’han convocat 78 places de promoció a càtedres i 70 a professorat titular. D’aquestes setanta, dos són per a necessitats estructurals, 50 per a contractar doctors acreditats i 18 per a l'estabilització de contractats doctors interins. També s’ha aprovat una resolució per tal d’estabilitzar personal investigador doctor que ha finalitzat el programa Ramón y Cajal.

Emèrits i honoraris

En un altre punt, el Consell de Govern ha aprovat la contractació o pròrroga de professorat emèrit i el nomenament de professorat honorari. Seran emèrits: Eugenio Burriel, Adela Cortina, Matilde Fernández, Manuel Jiménez, Pascual Lahuerta, Brigitte Lépinette, Francisco Martínez Soriano, Ana Miranda, Isabel Morant, Enrique Orts, Sergio Sevilla i Francisco Tomás Vert. Els honoraris seran Rafel Acerete, Lluís Aguiló, Carmen Bernal, Remedio González, Enrique Llorens, Rafael Peris, Miguel Roig, Emilia Salvador, Julia Sevilla, Fernando Tena i Juan Antonio Tomás Carpi.

El Consell de Govern ha aprovat la proposta de pla d’estudis del grau de Ciència de Dades i el calendari de processos de gestió de la Universitat.

Filosofia i Matemàtiques

Finalment, s’ha aprovat l’adhesió de la Universitat de València al manifest sobre l’ensenyament de Filosofia i la declaració sobre el present i el futur de les Matemàtiques a Espanya. Els textos han estat defensats pels respectius degans: Jesús Alcolea i Joan Monterde.