El Tribunal Superior de Justícia anul·la les ajudes al copagament farmacèutic del Consell

El Tribunal Superior de Justícia valencià (TSJ), a través d'una sentència que ha fet pública aquest divendres, ha anul·lat les ajudes al copagament farmacèutic impulsades pel consell. Davant això, el conseller de Transparència, Manuel Alcaraz, ha volgut donar un missatge "clarament tranquil·litzador". Així, el hui portaveu del govern valencià ha afirmat que les ajudes realitzades al copagament farmacèutic i ortoprotèsic "estan plenament vigents" i, per tant, "ningú es quedarà sense ajudes en aquest moment".

En la roda de premsa posterior al ple del Consell, i preguntat sobre aquesta sentència, el conseller ha puntualitzat que, d'acord amb les consultes preliminars realitzades amb l'advocacia de la Generalitat Valenciana, "en cap cas la

sentència afecta les ajudes actuals de l'any 2017 ni les aportades l'any 2016, que són aquelles a què es podia fer referència i que han sigut ja executades". "Per tant –ha remarcat–, l'executat no es va alterar i no afecta en aquest moment".

Al mateix temps, Alcaraz ha recordat que la sentència, contra la qual s'està ultimant un recurs de cassació, "no és ferma" i, segons ha dit, "reconeix que no existeix una desviació de poder i que la legitimitat i la competència de la Generalitat per a concedir ajudes per a aquests tractaments en situació de necessitat està reconeguda".

El membre del govern que presideix Ximo Puig ha afegit que, no obstant açò, hi ha algunes "qüestions tècniques" que porten a aquesta suspensió per part del TSJ en una sentència que el Consell, ha dit, "com sempre fa, amb independència que puga discrepar, acata".



Malgrat aquestes discrepàncies, "entenem que allò en què es podria fonamentar una sentència contrària podria ser l'absència d'algun requisit que justificara l'ajuda, però ens sembla que hi ha alguns casos de necessitat econòmica flagrant", ha afirmat el conseller. En aquest cas, ha posat com a exemple el cas dels pensionistes amb rendes inferiors a 18.000 euros anuals, que consideren "que és una causa més que justificada". Aquesta, ha puntualitzat, és una de les línies en què estan treballant els serveis jurídics de la Generalitat per a articular el seu recurs.



En qualsevol cas, el hui portaveu del Consell, en la seua compareixença posterior al ple del Consell davant l'absència d'Oltra a causa del seu viatge a l'Orient Mitjà, ha estat molt crític respecte al govern de Mariano Rajoy: "Lamentem, una vegada més, l'interés del govern d'Espanya, que sembla demostrar el seu menyspreu amb els qui pitjor ho estan passat bloquejant iniciatives desenvolupades per la Generalitat, que no tenen un cost ni molt menys excessiu i que, al mateix temps, presten uns serveis de pura humanitat amb alguns dels sectors de la societat que pitjor ho estan passant" i que estan provocades, entre d'altres, segons ha denunciat, "per la falta de finançament originat pel mateix govern d'Espanya". "Si això fa feliç el govern d'Espanya, el fet de veure com se sumen a la incertesa els nostres ancians, felicitats al govern d'Espanya", ha ironitzat.