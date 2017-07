Marenostrum haurà d'indemnitzar per danys morals els afectats per la cancel·lació i pagar-los el viatge i l'hotel

El Jutjat de Primera Instància número 22 de València ha condemnat Mare Music Events, organitzadora del festival Marenostrum, a indemnitzar per danys morals els afectats per la cancel·lació de l'esdeveniment anunciat per a principis de juliol de 2016 a la platja dels Peixets d'Alboraia. L'empresa també haurà de retornar el preu de les entrades i les despeses per desplaçaments i allotjament.

El festival es va cancel·lar el dia anterior del començament, el 7 de juliol, en anunciar l'organització que Alboraia no els havia concedit la llicència d'activitat. En aquesta vista, l'empresa demandada no va comparéixer, per la qual cosa va ser declarada en rebel·lia. El jutjat ha considerat provat que Mare Music Events va començar a anunciar-se en internet i els mitjans de comunicació des de finals de 2015.

El jutjat atén la reclamació de la devolució duplicada de les quantitats lliurades i la petició de danys morals –de 50 euros per a cadascun dels demandants– en considerar "indubtable" que la situació que van viure "va haver de generar-los una sèrie de molèsties i inconvenients" i "desassossec i preocupació". La indemnització d'aquesta demanda ascendeix a 5.835 euros.

La Unió de Consumidors de València va presentar en aquest cas una demanda civil col·lectiva al gener en defensa dels afectats per la cancel·lació de l'esdeveniment, que es va celebrar finalment els dies 28, 29 i 30 de juliol en un emplaçament diferent i amb altres artistes que els anunciats inicialment.