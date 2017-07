CulturArts canvia llocs de burocràcia i xofers per personal tècnic i artístic

El sindicat UGT al País València va denunciar el passat dijous que CulturArts, l'actual Institut Valencià de Cultura, havia despatxat huit treballadors adduint causes objectives. El col·lectiu va retreure que el procediment es fera via telefònica i que "l'eliminació de places i els acomiadaments no es comunicaren en la mesa negociadora", segons van explicar en un comunicat. El sindicat, però, va demanar la readmissió dels treballadors i la dimissió del director general de l'IVC. Abel Guarinos no dimitirà, assegura preguntat per Diari La Veu, i explica que la Relació de Llocs de Treball (RLLT) amb què es treballa des de fa temps –"una tasca que en CulturArts s'hauria d'haver fet abans de l'ERO de 2013 i en Teatres de la Generalitat s'hauria d'haver abordat fa 17 anys", afegeix– s'ha fet per a reestructurar els llocs que calen i els que no i, per això, "s'amortitzen aquells que no tenen sentit en l'actual estructura de l'administració", alhora que se'n convocaran de nous que sí que tenen sentit, raona Guarinos.

Amb la Relació de Llocs de Treball "hem vist les coses que són prescindibles i les que no", indica el director general de l'IVC. Per exemple hi havia un xofer que feia serveis a Castelló de la Plana i que ara per ara no té cap raó de ser. Com a conseqüència d'aquesta relació, a sis persones de Castelló de la Plana i dos de València se'ls ha comunicat que les seues "tasques no tenen sentit" i que ara és el moment "d'adequar-les" a les necessitats de l'administració cultural. Per això, l'IVC convocarà nou places de moment, encara que en la mesura de les possibilitats, tot tenint en compte "l'infrafinançament i la infradotació que pateix l'administració valenciana", la intenció de l'ens és convocar-ne d'altres que encara no s'han concretat.

L'IVC, amb la reestructuració, amortitza huit places de treball i en crea nou més per a perfils que s'ajusten a les necessitats, de manera que substitueix tasques burocràtiques o de xofers per places tècniques amb un tarannà més artístic. Així, l'antiga CulturArts crearà el lloc de programador d'arts escèniques i musicals, un lloc laboral que s'ocuparà de les tasques artístiques dels espais que gestiona l'IVC a Castelló de la Plana i des del qual la persona que se'n faça càrrec puga atendre també la programació d'altres activitats escèniques que tenen lloc al Museu de Belles Arts de Castelló. L'IVC també convocarà una plaça de tècnic en màrqueting, publicitat i organització; una altra de tècnic de gestió per al Centre Coreogràfic; una per a tècnic de programació a Castelló de la Plana; de tècnic en prevenció de riscos laborals; de tècnic superior en gestió; de tècnic de màquines i il·luminació; d'auxiliar d'unitats artístiques; i una altra per a auxiliar de serveis generals. La convocatòria serà oberta i degudament anunciada i "la gent que perd la plaça pot presentar-se si té la titulació requerida", apunta Guarinos.

Negociacions amb el comité d'empresa

Abans d'abordar la Relació de Llocs de Treballs, el comité d'empresa i l'IVC van negociar com a pas previ les modificacions substancials de les condicions de treball, una negociació que va acabar amb un acord "unànime", destaca Guarinos. Es va donar el cas que gràcies a acords anteriors, alguns treballs portaven aparellat un plus del 10% del salari base per nocturnitat i festivitat que es cobrava sense necessitat d'haver-se meritat, és a dir, que es cobraven tant si havien treballat en festius com si no o es donaren o no les condicions de nocturnitat.

Aquests treballadors, funcionaris de categories inferiors a la B, cobraran un Complement Personal Transitori després de l'acord de l'IVC amb la Direcció General de Pressupostos, de manera que els treballadors puguen homogeneïtzar els ingressos, que s'ajustaran a les variables de l'IPC (Índex de Preu de Consum).

Unes setmanes després començarien les negociacions per les RLLT, com reconeix el mateix sindicat al seu comunicat. L'IVC va portar la seua proposta amb unes conclusions que el comité d'empresa de CulturArts no va voler ni signar ni negociar. Això no obstant, UGT va apuntar aquest dijous que la proposta implicava l'eliminació dels llocs de treballs susdits. Paradoxalment, els sindicats sí signaren l'ERO de 2013 que va suposar l'acomiadament de 56 treballadors del grup empresarial que va crear el PP.

"La massa salarial és la mateixa", assegura Guarinos, és a dir, que la RLLT no implica un estalvi en nòmines. A més a més, atenent al que indica la legislació, aquesta diu que les places de treball que calga canviar, o bé es mantenen, o bé es reestructuren, i això és el que ha fet CutlurArts seguint les necessitats i atenent als continguts dels treballs i les tasques, mentre que l'IVC ha amortitzat huit llocs de treballs que no s'ajusten a les necessitats i en crearà nou de nous. Tot i això, el procés es va iniciar aquests dies i no es resoldrà fins a aproximadament huit o nou dies.

UGT demana la dimissió

En última instància, el sindicat va demanar la dimissió del director general de l'IVC, una petició que Guarinos no satisfarà, tal com afirma a aquest diari. En aquest sentit, assegura voler traure-li ferro a l'assumpte; mentrestant seguirà treballant al capdavant de l'Institut Valencià de Cultura.