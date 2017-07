Un estudi permet reconéixer l'autèntica xufa de València

Per primera vegada s'ha identificat l'"empremta dactilar" química de la xufa, fet que permetrà diferenciar entre els tubercles valencians i els procedents de l'Àfrica. Així ho conclou una investigació realitzada per la Facultat de Farmàcia de la Universitat de València i la Universitat de Química i Tecnologia de Praga i presentada ahir al Palau de Cerveró. Segons els investigadors, es tracta d'un avanç revolucionari en el control de qualitat de les xufes i orxates a l'hora de garantir l'origen de la matèria primera emprada.

La presentació va ser a càrrec de l'autor principal de la investigació, el valencià Josep Rubert, en representació de la Universitat de Química i Tecnologia de Praga. En l'acte també estaven José Miguel Soriano, especialista en nutrició de la Universitat de València i autor de El gran libro de la horchata y la chufa de Valencia, i representants de Món Orxata i la Denominació d'Origen Xufa de València.

Aquest estudi forma part d'un treball més extens que també ha detectat per primera vegada fosfolípids en l'orxata natural –però no en la industrial, aquella que es ven envasada–. Aquestes molècules són importants en la prevenció de malalties cardiovasculars o per a reduir la metàstasi en càncers. A més, es va trobar arginina, un aminoàcid amb propietats afrodisíaques. La col·laboració de la Universitat de València i la Universitat de Química i Tecnologia de Praga també ha donat com a resultat el descobriment de la "vitamina secreta" de l'orxata, la biotina, especialment important en la nutricosmètica.

L'orxata, protagonista de la Gran Fira de València

Aquest dissabte, des de les 11 del matí fins a les 10 de la nit, se celebra el Dia de l'Orxata i la Xufa de València, dins de la programació de la Gran Fira de València. A la plaça de l'ajuntament se succeiran diferents activitats, entre les quals destaquen el lliurament del guardó "Orxater d'Honor 2017", diversos "show cookings" (xous gastronòmics) o "L'hora de l'Orxata". Aquest esdeveniment, a les 6 de la vesprada, és l'acte central de la festa i consisteix en una degustació gratuïta a càrrec de les empreses participants.