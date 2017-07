El Feslloch es preprara per a rebre a ZOO, Smoking Souls, El Diluvi i Xavi Castillo 

La segona jornada del Feslloch va acabar anit amb la sensació que el festival de Benlloch havia viscut la seua nit gran. Propostes de gran qualitat van desfilar pels escenaris, entre les quals van destacar Gener i Candela Roots, però sobretot Manel. Els catalans van presentar les cançons del seu darrer disc Jo Competeixo (Warner Music Spain, 2016) davant un públic entregat fins a l’últim acord. Un públic que va superar les previsions d’assistència tot i el mal oratge que hi va haver durant part de la jornada.

Però tot i els grans artistes i bandes que van pujar ahir als escenaris del festival, els vertaders protagonistes del dia van ser tres símbols de la música popular valenciana. Xavi Sarrià, Feliu Ventura i Josep Nadal van obrir els concerts a l’escenari Ovidi amb l’espectacle de producció pròpia del festival 'Feslloch a banda'. Els acompanyava la banda de Benlloch, reforçada amb músics de tota la comarca, i hi va participar també la Colla de Danses del poble. Els tres artistes van repassar els grans èxits del repertori d’Obrint Pas, la Gossa Sorda i la carrera en solitari del cantautor xativí. El resultat va ser un recital realment emotiu, una experiència difícil d’oblidar. Quedarà a la retina la imatge de Nadal, Sarrià i Ventura entonant junts la cançó popular La Malaguenya de Barxeta amb la total complicitat del públic.

Per una altra banda, la lluita feminista va ser el leitmotiv principal de les activitats vespertines amb la presentació de la iniciativa Te’n podria dir mil, un taller de cançó i videoclip emmarcat en el projecte de visibilització de referents femenins 'Igualem-nos' que desenvolupa l’IES Càrcer. A Te'n podria dir mil han participat dones músics del panorama valencià com Patri Montava (Inèrcia), Gem, Estel Navarro (Candela Roots) o Marta Burgos (Femme Fractal) entre d’altres.

Quasi al mateix temps arrancava el concert de Les Kol·lontai a l’Auditori, una producció del festival Barnasants de cançons ‘violeta’ al voltant de la lluita feminista.

Hui dissabte, el Feslloch encara la seua última jornada, en la qual crida l’atenció especialment la programació de concerts. Hi actuaran algunes de les bandes destinades a liderar l’escena, com ZOO, Smoking Souls o El Diluvi. També hi seran propostes emergents com Pupil·les, que anit estrenaven amb la Fúmiga la seua particular cançó de l’estiu dedicada al Feslloch: Karrasketon. No menys interés despertaran l’actuació de l’actor i humorista Xavi Castillo (obrint l’escenari Ovidi), el Xiromita Trad Project de Miquel Gironés (Obrint Pas) o Mireia Vives i Borja Penalba presentant Línies en el cel elèctric (Mésdemil, 2017).