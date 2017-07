El Consell inicia la segona ruta pel territori per a sotmetre's a l'examen dels ciutadans

El Consell recorrerà el territori valencià per a sotmetre's a l'examen de la ciutadania en la segona edició de "Diàlegs d'Estiu" que organitza la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació. Com a novetat d'aquesta segona edició, les trobades amb els màxims representants del govern valencià es realitzaran en diferents municipis del País Valencià, de manera que, entre el dilluns 10 i el divendres 14 de juliol, cada conseller o consellera haurà fet una trobada amb ciutadans en una població del territori.

El Fòrum Ètica Pública i Democràcia-Diàlegs d'Estiu és una trobada que organitza la Conselleria de Transparència en col·laboració amb la Universitat d'Alacant amb la finalitat de promoure la reflexió col·lectiva en matèria de transparència, participació ciutadana i política, responsabilitat social i cooperació. També pretén promoure una imatge pública de la Conselleria i de la Generalitat Valenciana com a focus de creativitat i dinamisme i fer que les institucions valencianes siguen accessibles a la ciutadania.

La programació prevista en aquesta segona edició inclou a més, com l'any passat, converses obertes sobre dret a la informació, ètica, democràcia o altres assumptes d'actualitat amb intel·lectuals de reconegut prestigi com Juan José Tamayo, Rosa María Calaf o Gonzalo Fanjul. També figuren seminaris, jornades de formació i debats sobre laïcisme, desigualtat i crisi política, canvi tecnològic i transformacions socials, polítiques per a la transparència, responsabilitat social, migracions i drets humans o participació ciutadana.

Aquestes jornades es desenvoluparan en la seu de la Universitat d'Alacant la setmana vinent, del 10 al 14 de juliol, i seran obertes i gratuïtes per a tota la ciutadania. De moment, aquesta segona edició compta ja amb més de 480 inscripcions.