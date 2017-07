El TSJ dóna llum verda a l'ús prioritari del valencià en l'administració

La secció quarta de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia valencià (TSJ) ha desestimat la mesura cautelar sol·licitada per la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSI·F) de suspensió del Decret del Consell pel qual es regulen els usos institucionals i administratius de les llengües oficials, el valencià i el castellà, en l'administració de la Generalitat.

Així s'arreplega en un acte de la citada sala al qual ha tingut accés Europa Press i que ha sigut emés a partir del recurs contenciós administratiu que el CSI·F va presentar contra el Decret 61/2017, de 12 de maig, del govern valencià, on sol·licitava la mesura cautelar de suspensió d'aquest document.

Amb aquesta decisió judicial s'avala l'ús del valencià en l'administració i es rebutgen els arguments de la citada central sindical, que considerava que amb el decret del govern autonòmic es concedeix al valencià "una utilització destacada en perjudici de l'altra llengua oficial" del País Valencià, el castellà.

El CSI·F estimava, en aquesta línia, que així es vulnera la Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia pel que fa a l'ús de les llengües oficials. Igualment, va argumentar en el seu recurs, com apunta la interlocutòria, que en l'elaboració del decret "es van ometre tràmits necessaris assenyalats en l'article 43 de la Llei 5/1983 de 30 de desembre" i que "quan la defensa dels interessos públics és tènue bastaran perjudicis d'escassa entitat per a la suspensió".

La Generalitat, per la seua banda, va estimar davant el recurs del sindicat, com assenyala la interlocutòria, que parlar de "llengua destacada no implica cap avantatge sobre el castellà, sinó posar-la en relleu i destacar-la" i va afirmar que no veu "perjudicis irreparables o de difícil reparació".

La secció quarta de la sala contenciosa administrativa del TSJCV planteja en la interlocutòria que la no adopció de mesures cautelars per a la suspensió del decret sol·licitada pel sindicat no perjudica els empleats públics representats per ell "i més, donada la vacatio legis del decret (sis mesos) i l'absència de raons argumentals per a concretar i acreditar en què consisteix el perjudici irreparable o de difícil reparació" i "sense que el fet d'assenyalar al valencià com a llengua destacada implique les seues existència".

"Ecassa entitat"

Així, apunta que "els interessos en conflicte són d'escassa entitat" i descarta suspendre el decret "amb uns escassos perjudicis als empleats públics" ja que, com arreplega en la interlocutòria, "solament cap la suspensió quan els perjudicis són irreparables i de difícil reparació i no quan són abundants o escassos". La sala agrega que, en tot cas, aquests "no s'han concretat en què consisteixen" i, per tant, "en què els perjudica el decret" del Consell referit. Contra l'acte cap recurs de reposició davant el TSJCV.