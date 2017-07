Intervenció manté que el PP va pagar 400.000 euros a docents de la concertada que no exercien

Intervenció veu "pagaments indeguts" de 400.000€ en nòmines de 4 persones que no exercien com a docentsc en centres concertats.

Un informe de la Intervenció General de la Generalitat sosté que, entre els anys 2010 i 2014, la Conselleria d'Educació va realitzar "pagaments indeguts" per valor d'un poc més de 400.000 euros a quatre persones en concepte de nòmines de personal contractat per centres concertats però que, no obstant açò, desenvolupaven el seu treball en la federació Feceval.

Així figura en un informe aportat al Jutjat d'Instrucció número 3 de València que investiga el presumpte pagament a quatre 'alliberats' de Feceval que haurien cobrat per una labor docent que no exercien. El jutge ha traslladat a les parts aquesta informació i s'han pronunciat: la Fiscalia demana l'arxivament, mentre que l'Advocacia de la Generalitat sol·licita que continue el procés en veure delicte de malversació de cabals.

El document de la Intervenció, al qual ha tingut accés Europa Press, conclou que "la Conselleria d'Educació ha estat pagant sense cap cobertura legal des de l'exercici 2010 fins a 2014 les nòmines de personal contractat pels centres privats concertats que, no obstant açò, han desenvolupat el seu treball en Feceval".

L'òrgan de control explica que en els anys 1990 i 2003 la Generalitat va subscriure acords amb dues entitats que agrupen centres privats-concertats, una d'elles Feceval, en els quals es contemplava la col·laboració d'ambdues parts per a la formació del professorat. En anys successius, es van signar una sèrie d'addendes, l'última d'elles data del 2009 i no preveia la possibilitat que els acords es prorrogaren tàcitament.

Per tant, "al marge de la legalitat o no dels convenis i de les addendes, des de l'1 de gener de 2010 s'estan realitzant pagaments indeguts, ja que no existeix conveni ni subvenció ni acte administratiu que els done validesa", assenyala l'informe. Fa notar, a més, que "alguns centres privats concertats han realitzat contractes laborals amb l'única finalitat 'd'alliberar' els treballadors de l'activitat docent, que mai han exercit, per a realitzar treballs dins de les organitzacions empresarials".

"Sense cobertura legal"

Com a conclusió, la Intervenció assevera que l'administració va abonar "sense cobertura legal" des de 2010 fins a 2014 nòmines de persones contractades per a centres concertats que realment feien treballs en Feceval. Respecte al període comprés entre 2004 i 2009, els citats pagaments "s'emparaven en els convenis subscrits, sobre els quals cal citar que, al marge de la legalitat o no d'aquests, i segons documentació facilitada, es van remunerar hores de treball que no s'haurien destinat íntegrament a l'objecte fixat en els convenis".

Aquest informe és relatiu a una de les dues peces –la que es manté oberta– en la qual es va dividir el procediment per presumptes delictes de malversació, prevaricació i falsedat documental obert arran d'una denúncia interposada per Compromís en la qual al·ludia a presumptes pagaments irregulars de la Conselleria d'Educació a col·legis concertats.

El jutjat va acordar el sobreseïment de la causa pel presumpte pagament indegut amb fons públics de salaris de docents en quantitats superiors a les acreditades en el concert educatiu, hores lectives que, pel que sembla, no s'haurien realitzat de manera efectiva.

La decisió judicial es va produir després que la Fiscalia Anticorrupció sol·licitara l'arxiu en no apreciar que s'incorreguera en il·lícit penal i que l'Advocacia de la Generalitat no s'oposara. L'altra peça –la número 1– es refereix a aquests quatre 'alliberats' de Feceval que haurien cobrat per una labor docent que no exercien, ja que es tractava d'un àrbitre, un comptable i dos advocats, segons ha pogut saber Europa Press. En aquesta peça roman com a investigat el president de la Federació de Centres d'Ensenyament de València (Feceval-CECE), José Manuel Boquet.