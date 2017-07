El Feslloch tanca l'11a edició amb més de 8.000 assistents

Dissabte va arribar el final de l’onzena edició del Feslloch, el festival de música en valencià que se celebra a Benlloch. La jornada de cloenda va superar totes les expectatives i els concerts de ZOO, Smoking Souls o El Diluvi van omplir de gom a gom el camp de futbol de la localitat. En total, més de 8.000 assistents confirmen el balanç positiu dels organitzadors, que destaquen també l’alta participació en les activitats vespertines.

Espectacles com els de Xavi Castillo o ‘Feslloch a banda’ –amb un dels concerts més emotius de la història del festival–, a més de les activitats esportives, han consolidat aquesta franja horària que ha registrat una alta afluència de públic. A més dels grans concerts de bandes referents de la música en català, el festival ha apostat enguany per atraure nous públics amb propostes que es desmarquen de la música festiva i el pop-rock, com el Xiromita Trad Project de Miquel Gironés –un projecte de recuperació de la tradició oral de la música d’arrel valenciana– o l’espectacle amb el qual Mireia Vives i Borja Penalba van presentar el seu últim disc conjunt: Línies en el cel elèctric (Mésdemil, 2017).

Zoo, durant l'actuació d'aquest dissabte en el Feslloch. / ANDREA SORRIBES (KOMA)

Un any més el principal aparador de la música en valencià continua millorant la seua oferta sense perdre pel camí un dels trets característics del Feslloch: la germanor i el bon ambient entre veïns i assistents. Els organitzadors destaquen l’absència d’incidents greus i el gran impacte econòmic generat en aquesta xicoteta població de la Plana Alta. Així, el Feslloch continua erigint-se com un festival referent en creixement sostenible i respectuosa simbiosi amb l’entorn.

"Marxem de Benlloch pensant ja en les sorpreses que ens esperen en la propera edició de 2018", conclouen.