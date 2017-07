Europa inverteix el 90% dels fons destinats al Corredor Mediterrani i l'Estat només el 20%

L'eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero ha anunciat aquest diumenge la presentació d'una bateria de preguntes a la Comissió Europea després de conéixer-se que Europa ha invertit el 90% dels fons en el Corredor Mediterrani i que el govern de Rajoy sols ha destinat a quest projecte un 20%, segons ha explicat l'eurodiputada.

En aquest sentit, Rodríguez-Piñero ha demanat explicacions a la comissió “perquè aclarisca com és possible que les prioritats d'inversió siguen tan dispars entre ambdues administracions atés que deu haver-hi una acció coordinada i si són compatibles els baixos percentatges d'inversió del Govern de Rajoy amb la prioritat de la Comissió Europea d'executar el Corredor Mediterrani”.

L'eurodiputada valenciana s'ha mostrat convençuda que “el canvi d'actitud del ministeri es deu al fet que la Comissió Europea els ha tret els colors en advertir clarament la marginació a la qual sotmet el PP aquest tram que, en canvi, és prioritari per a Europa”. “És molta casualitat que el Govern haja fet per fi aquesta rectificació en tota regla a la seua política d'infraestructures just després que la Comissió Europea haja fet públiques les dades d'inversió arran de la pregunta parlamentària”, ha apuntat la dirigent.

A més, Rodríguez-Piñero també ha insistit en l'“error gravíssim de planificació i disseny del corredor que va imposar el PP” i ha lamentat “els set anys perduts com a conseqüència de l'obstinació del PP de convertir en un únic corredor amb dos trams el que estava dissenyat, planificat i acceptat com a dos corredors independents”. “En 2011 deixem aprovats i totalment tancada la planificació dels dos corredors dins de les xarxes transeuropees amb doble via amb ample internacional des d'Algesires a la frontera amb França i s'han perdut set anys per a fer realitat aquest corredor”, ha apuntat l'eurodiputada valenciana.

Per açò, entre la bateria de preguntes, Rodríguez-Piñero també ha exigit a la comissió que estudie i anote si existeix, com succeeix en el cas de l'estat espanyol “algun altre corredor amb dos trams que responen a necessitats logístiques completament diferenciades i separades per més de 300 km entre ells”. “Per descomptat i a l'espera de la confirmació oficial no coneixem cap altra situació semblant en cap de les nou xarxes transeuropees existents”, ha apuntat Rodríguez-Piñero, qui ha demanat explicacions al PP i a Rajoy “perquè aclarisquen a què es va deu el canvi de criteri i la sol·licitud a Europa d'unificar tots dos corredors en un d'únic”. “Si l'objectiu era ocultar la marginació del Corredor Mediterrani, la realitat és que ha quedat clarament en evidència que al PP l'única cosa que li importa és ofegar econòmicament una regió que representa quasi el 50% del PIB espanyol”, ha sentenciat.