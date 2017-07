Sánchez basteix ponts davant la probable victòria de Puig: "Defensa a València el mateix que jo per a Espanya"

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, s'ha mostrat partidari de reconstruir aliances i de bastir ponts entre ell i Ximo Puig davant la probable victòria d'aquest darrer en les primàries del PSPV. Sánchez ha reconegut aquest diumenge, en una entrevista que publica Las Provincias, que les polítiques que defensa Puig per a València "són les que jo vull per a Espanya".

El líder socialista ha avalat així les accions del cap del Consell que aspira a guanyar les primàries del PSPV enfront de Rafa García, l'actual alcalde de Burjassot. En aquest sentit ho ha valorat també Manolo Mata, síndic del PSPV a les Corts i membre de la candidatura liderada per Puig, L'Esquerra en Marxa. Mata ha afirmat que el fet que el secretari general del PSOE "faça públic que vol impulsar a Espanya les polítiques que aplica Ximo Puig a la Comunitat és un toc d'alerta als endevins i una aposta de futur". A més, "acaba amb moltes asprors i comença a dissenyar un projecte conjunt", ha indicat el socialista valencià.

"PSOE i PSPV són espills que es miren mútuament. Hi ha un sol projecte federal i hi ha un sol projecte per a la Comunitat Valenciana", ha afegit Manolo Mata. Sánchez acaba "amb molts mal entesos" i reflecteix que "el projecte federal, que és federalista, progressista, feminista, ecologista, demòcrata i d'esquerres, està aplaudint les polítiques que s'estan aplicant ací amb el Pacte del Botànic des de fa dos anys".

Mata ha destacat que "Ximo Puig i el PSPV són la resposta als problemes que la societat necessita" i ha considerat "molt desitjable" que des de l'executiva federal "hi haguera un contacte molt més fluït perquè saberen com hem aconseguit que ara milions de valencianes i valencians estiguen apostant per una nova socialdemocràcia". Al seu parer, "aquestes primàries estan servint per a poder traslladar a totes i tots els militants, a les agrupacions, que el socialisme democràtic té futur, que és viable en les institucions i que és possible regenerar un partit amb un projecte de futur clar".