Soler: l'informe dels experts per a la reforma del finançament avança "positivament"

La Comissió d'Experts per a la reforma del sistema de finançament autonòmic, creada en el marc de la Conferència de Presidents del passat 17 de gener amb l'objectiu d'elaborar un informe que servirà de base per a la reforma del sistema, avança "positivament" i recull les reivindicacions del País Valencià, que "estaran presents" en el document, segons ho ha indicat el representant valencià en aquest comité, Francisco Pérez.

Aquest dilluns, el conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha presidit la reunió de la Comissió Mixta Consell-Corts per a la reforma del sistema, que ha reunit representants de tots els grups polítics amb representació en la càmera valenciana, i en la qual Pérez ha informat de l'evolució dels treballs del Comité d'Experts.

Al final de la trobada, Pérez ha destacat que els treballs avancen "positivament", per la qual cosa preveu que abans del 10 d'agost, data màxima per a l'elaboració del document, estarà conclós. D'aquesta manera, espera que el nou model de finançament estiga llest el 2018.

Soler: "Les coses van en la direcció que nosaltres aspiràvem"

Ha explicat que l'objectiu de la Comissió és "tractar tots els temes importants perquè la reforma contemple els problemes de fons i no estiga basada en el reconeixement d'una part de problemes", així com perquè es puga "arribar a consensos". En aquest sentit, ha puntualitzat que aquests aspectes avancen, per la qual cosa "hi ha raons per a l'optimisme".

"Els temes importants s'han tractat, com ara la suficiència i la sostenibilitat financera, l'equitat, que hi haja un tracte equitatiu i els problemes lligats al fet que les comunitats tinguen l'autonomia fiscal per a donar resposta als problemes plantejats", ha indicat. "Els consensos als quals s'estan arribant són molt amplis i molt importants i això hauria de servir de base perquè aquest informe, com va dir el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, servisca de punt de partida per a la reforma del sistema de finançament autonòmic i també perquè la sostenibilitat de l'Estat del Benestar siga més viable", ha assenyalat.

Respecte a si l'informe recull les reivindicacions valencianes, ha apuntat que, encara que la Comissió estiga formada per "interessos heterogenis", la "perspectiva valenciana estarà present". "El reconeixement a la realitat valenciana ha avançat i un reflex d'això és que, efectivament, en els treballs de la Comissió es nota i ens hem preocupat que es note", ha subratllat.

Per la seua banda, el conseller Soler ha indicat que els treballs fan pensar que "les coses van en la direcció que nosaltres aspiràvem", per la qual cosa espera que Rajoy "complisca la seua paraula" i el nou sistema estiga el 2018, perquè el País tinga "unes condicions molt diferents per a tirar endavant".