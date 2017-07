'Joves amb Ximo' llancen un manifest i un vídeo en suport a Puig i la seua "revolució generacional"

El moviment de Joves Socialistes del País Valencià 'Joves amb Ximo' ha llançat un manifest i un vídeo en suport a la candidatura de Ximo Puig per a revalidar la Secretaria General del PSPV que ja ha aconseguit unes 600 adhesions, entorn del 50% del cens de Joves Socialistes. L'objectiu d'aquestes iniciatives és posar en valor la "revolució generacional" que va permetre el president tant dins del partit com en les institucions governades pels socialistes.



Així ho ha explicat, en roda de premsa, el secretari general de Joves Socialistes, José Muñoz, que ha destacat que el Congrés Federal del 2012, primer, i els resultats electorals el 2015, després, Ximo Puig van permetre "l'apoderament" dels joves i que aquests no foren considerats "un element decoratiu".



Tant a nivell orgànic com institucional, Muñoz ha apostat per una "revolució generacional" i també per la integració de sensibilitats i de generacions en el projecte del PSPV. A més, ha posat en valor diferents mesures del Consell adreçades a joves, com ara els plans GenT o T'Avalem. "Ara, ha arribat el moment –ha agregat Muñoz– de retornar-li aquest suport que Ximo ens ha brindat".



Segons ha incidit, aquest procés de primàries –que culminarà diumenge, dia 16, amb la jornada de votació– és "fonamental" perquè hi ha dues opcions, la primera d'elles "involucionar i no continuar el procés de canvi iniciat el 2012 i consolidat el 2015" i la segona, "enfortir-lo" per a tornar a governar el 2019. Preguntat sobre aquesta involució i sobre si la derrota de Puig suposaria un debilitament del projecte socialista de cara a les pròximes eleccions autonòmiques, ha assenyalat que sí perquè, si aquest no guanya, "provocarà que la figura de secretari general i de president siga més feble" i "dir el contrari és fer trampes al solitari".



Necessitat d'un "secretari general president"



José Muñoz ha remarcat que, en un govern de coalició PSPV-Compromís, es necessita "un secretari general president, capaç de prendre decisions". Ha posat com a exemple que el lògic és que ,en temes fonamentals, si Puig negocia amb la resta de partits que sustenten al govern valencià hauria de tenir capacitat de decisió i no haver de sotmetre aquestos acords a anàlisis posteriors amb el secretari general.



Ha indicat que es parla dels interessos de partit i els interessos de país com a qüestions diferents quan "el que ens interessa com a partit és l'interès per al país" perquè es governa per a aconseguir transformacions socials: "Qui pense que, en el partit, aconseguir la Secretaria General és l'estació d'arribada s'està equivocant, l'estació d'arribada són les institucions".



Per tot açò, i amb un compromís "inequívoc i ferm" de suport a Ximo Puig, seguiran recollint adhesions al manifest, difondran a través de xarxes socials el vídeo i es plantegen la possibilitat d'organitzar un acte en aquesta última setmana de campanya, encara que subjecte a la disponibilitat d'agenda del president.



En el manifest ofereixen nou raons per les quals donen suport a la candidatura 'L'Esquerra en marxa', entre les quals figura aquesta revolució general, així com la capacitat de Puig "d'haver recompost un partit fracturat i d'unir totes les sensibilitats" gràcies a la seua labor de govern dialogant i perquè "ha defensat un relat autònom per al poble valencià" amb la reivindicació del finançament que li correspon, amb un projecte "nítidament valencianista, d'esquerres, autònom i federal".