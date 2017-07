Educació permetrà als alumnes l'ús de roba religiosa als centres escolars

L'esborrany de les instruccions d'inici de curs elaborat per la Conselleria d'Educació arribarà demà, dimarts 11 de juliol, a la Mesa Sectorial per a ser abordat amb els sindicats docents. El text regula que "no s'ha d'impedir l'accés als centres a persones que utilitzen robes característiques o pròpies per motiu de la seua identitat religiosa", entre les quals cita la toca, hijab, quipà i solideu, segons ha avançat el rotatiu Levante-EMV aquest dilluns. D'altra banda, el text no fa esment explícit al decret de plurilingüisme suspés de forma cautelar pel Tribunal Superior de Justícia del País Valencià (TSJCV).

Entre altres qüestions que s'estableixen a l'esborrany, figuren les indicacions per a la reutilització de material didàctic i llibres; que els centres disposen d'un pla d'atenció a la diversitat i inclusió educativa (Padie), i una referència en el reglament de règim interior a la vestimenta, en concret a aquella de simbologia religiosa. En aquest punt, s'aposta perquè "no s'ha d'impedir l'accés als centres a persones que utilitzen robes característiques o pròpies per motiu de la seua identitat religiosa i que no suposen cap problema d'identificació o atempten contra la dignitat de les persones".



Cal recordar que, a principis del passat curs, es va produir una polèmica a causa que un institut de València va prohibir a una alumna musulmana acudir a classe amb el hijab –el mocador que cobreix el cap–. L'estudiant va poder assistir finalment amb aquesta peça, després de la intervenció de la Conselleria d'Educació, que va informar, llavors, que havia "garantit el dret a l'ensenyament de l'alumna i que podria assistir amb el hijab al centre en totes les classes lectives".

L'administració educativa va afegir, aleshores, que "el màxim objectiu és garantir el dret en l'educació de l'alumnat i que són necessàries tot tipus d'eines per a fomentar la convivència i la diversitat cultural als centres educatius valencians". També va avançar que realitzaria una normativa per a regular el referent a les peces de vestir de l'alumnat.

Cap esment al Decret de Plurilinguïsme

La negociació de les instruccions per al pròxim curs escolar 2017-2018 es produirà després de la suspensió del decret d'ensenyament plurilingüe del Consell que va ordenar el TSJ arran del recurs interposat per la Diputació d'Alacant. En l'esborrany que proposa Educació, al qual ha tingut accés Europa Press, no hi ha esment explícit ni al decret paralitzat ni al Programa Plurilingüe Enriquit Dinàmic que regulava.



La resolució del TSJ va fer que la Conselleria d'Educació encarregara a l'Advocacia de la Generalitat, a més del recurs de cassació, un informe jurídic amb la finalitat de delimitar amb exactitud les mesures per a donar compliment a la decisió del TSJ i les instruccions d'inici de curs. El conseller d'Educació, Vicent Marzà, va explicar fa uns dies que l'Advocacia havia dit que el que no es pot fer és desenvolupar el decret, cosa que "l'Executiu autonòmic està complint, ja que no té en compte el decret de plurilingüisme en desenvolupaments normatius", va asseverar.



En la proposta de resolució per la qual es dicten les instruccions que es faran arribar als centres educatius, l'apartat referent al Projecte Lingüístic de Centre recorda que aquest és "el document que arreplega la concreció del nivell del programa lingüístic que aplica el centre i inclou les decisions de l'equip docent sobre l'organització de l'ensenyament i l'ús de llengües des d'una perspectiva plurilingüe, així com la promoció de l'ús social i institucional del valencià en el centre".



Afegeix que "els centres d'Educació Infantil i Primària públics o privats concertats aplicaran els projectes lingüístics de centre que tinguen autoritzats per la Conselleria d'Educació". En aquest sentit, les diferents àrees presents en el currículum de Primària "s'impartiran d'acord amb els projectes autoritzats conforme estableix el decret que regula el currículum de Primària", la modificació de la qual ha aprovat, aquest divendres, el ple del Consell.



Sobre el Pla d'Actuació de Millora (PAM) –un aspecte que s'ha readaptat per a no vincular-lo al decret suspès–, es diu que "la seua elaboració permetrà que cada centre puga detectar les necessitats del seu alumnat i determinar els recursos necessaris per a atendre-les de manera més adequada". I afegeix que, en els casos en què calga fer una dotació de professorat addicional, "és fonamental que els centres coneguen el seu abast en el moment en el qual realitzen les programacions didàctiques".



També en l'aspecte lingüístic, l'esborrany d'instruccions preveu la capacitació requerida al professorat i detalla, entre altres qüestions, que per a vehicular en valencià les diferents àrees d'Infantil i Primària cal estar en possessió del certificat de capacitació per a l'ensenyament en valencià o del diploma de mestre en valencià i que per a fer-ho en llengües estrangeres, cal tindre com a mínim el B2.