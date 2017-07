Un jutge reconeix el dret d'un pare a matricular una filla en un col·legi no religiós contra el criteri de la mare

El dret fonamental a no professar cap religió preval sobre la conveniència horària i la proximitat geogràfica a l'hora de dirimir en quin col·legi s'ha de matricular una criatura quan un progenitor vol triar un centre religiós i l'altre un de laic. Això ha sentenciat el Jutjat de Primera Instància i Instrucció 1 de Montcada (València) en reconéixer a un pare el dret a escolaritzar la seua filla en un centre públic, enlloc del col·legi concertat religiós on la mare l'havia prematriculada de manera unilateral.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia, el magistrat Joaquim Bosch, considera que el dret a la llibertat religiosa inclou també el dret a no professar cap religió o creença i que, en aquest cas preval el dret fonamental enfront dels motius de proximitat i horari que van guiar la progenitora a l'hora de triar el col·legi de la menuda, en situació de custòdia compartida.

La interlocutòria del jutge reconeix la legitimitat de les raons esgrimides per la mare. “En comparar ambdues voluntats, es desprén que les motivacions de la mare resulten legítimes", escriu el jutge Bosch, però, "la demandada no va fonamentar la seua petició en un dret fonamental", al contrari que el demandant –el pare–, qui "sí que basa la seua sol·licitud en el dret fonamental a la llibertat religiosa i de consciència, així com en el dret fonamental al fet que la seua filla reba una formació moral que estiga d'acord amb les seues conviccions".

En la seua resolució el magistrat explica que en supòsits de desacord entre els progenitors “no pot donar-se una solució generalitzada. Haurà d'analitzar-se ponderadamente i de manera acurada cada cas. Per a això haurà d'acudir-se als usos socials o familiars”.

Sobre aquest punt assenyala que el fet que la xiqueta, que acaba d'acabar l'escoleta, “estiga batejada no resulta especialment rellevant", perquè "es tracta d'una tradició social i això no implica necessàriament una aposta de futur per una formació de tipus religiós o de caràcter públic”.

La decisió del titular de Montcada 1 no ha sigut recorreguda per cap dels progenitor i, per tant, és ferma..