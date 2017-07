Una ràdio pròpia per a reviure les millors òperes i espectacles en Les Arts

El Palau de les Arts Reina Sofia de València acomiada aquest cap de setmana la temporada amb la inauguració d'una ràdio pròpia que retransmetrà els seus millors muntatges i dues jornades de portes obertes amb espectacles gratuïts en els quals Allex Aguilera descobrirà els secrets tècnics dels muntatges lírics. Es podrà gaudir de l'òpera 'Bastià i Bastiana' de Mozart, conèixer la vida de la soprano valenciana Lucrezia Bori, escoltar a l'Orquestra de la Comunitat Valenciana o ballar a ritme del DJ Eduardo Díaz.



L'intendent del coliseu, Davide Livermore, ha presentat aquest dilluns les activitats del programa 'Nit a les Arts', que s'aprofitarà per a engegar 'Ràdio Les Arts', que, a través de la pàgina web del coliseu valencià, retransmetrà sense interrupcions una selecció de les millors òperes i concerts representats al Palau al llarg dels seus 10 anys d'història per a "crear memòria històrica".



Així, en www.lesarts.com, es reproduirà de forma aleatòria i sense interrupcions una selecció de 17 òperes i 23 concerts simfònics. Aida, Nabucco o La Traviata, de Verdi; La Bohéme de Puccini; Fidelio, de Beethoven, o Carmen, de Bizet, són alguns dels títols amb els quals s'obrirà la programació d'aquesta ràdio, que inclourà també concerts de "tots els estils". Aquestes retransmissions estaran precedides per una breu presentació de la data en la qual es van representar al Palau, del seu director i artistes. Livermore ha confiat que aquesta aposta personal per a acostar l'òpera puga ampliar-se amb nous muntatges i formats, com ara entrevistes.



A més, divendres comença la primera de les dues jornades de portes obertes amb les quals Les Arts compleix amb el seu "compromís fonamental" com a teatre públic d'oferir el major nombre d'activitat gratuïta, ja que constitueix "la millor forma d'acostar la música simfònica i l'òpera a la ciutadania" , que "senten a prop d'aquest teatre" i que descobrisquen la "passió" amb què tots treballen en aquesta casa.



El director d'escena, Allex Aguilera, ha preparat un espectacle amb la seua "gràcia i elegància habitual" en el qual el públic, al llarg de 40 minuts, podrà descobrir com funciona la tecnologia escènica mentre artistes del Centre Plácido Domingo i el Cor de la Generalitat donen vida a una selecció dels millors moments de diferents òperes. Aquest muntatge es representarà a les 20.00, 20.50, 21.40 i 23.50 hores de divendres i dissabte i es podran recollir les entrades 30 minuts abans de cada funció.



Així mateix, el gran camió adaptat per a transformar-se en un escenari mòbil capaç d'acollir una funció d'òpera en directe de 'Les Arts volant' pararà a les 22.30 a la plaça Martín i Soler, en l'exterior del Palau, per a representar en valencià Bastià i Bastiana, una de les obres més emotives de Mozart, que va compondre quan tan sol tenia dotze anys, ara sota la direcció de Livermore. Aquest camió està recorrent diferents localitats valencianes gràcies a un acord amb la Diputació.



Per la seua banda, l'Orquestra de la Comunitat Valenciana actuarà al restaurant Los Toros del Palau de les Arts, a les 20.50, 21.50 i 23.50 sota la direcció de Sergio Alapont amb un concert de 40 minuts i entrada lliure. Aquest espai ha estat decorat per David Esteve, que ha col·locat una escultura de Vicent Gasso. A més, al vestíbul principal s'ha preparat una exposició sobre la musa que ha inspirat la imatge de Les Arts en aquesta temporada, la soprano valenciana Lucrezia Bori (1887-1960), recreada per l'artista valencià establit a Los Angeles Pepe Moreno.



Cada jornada acabarà a les Terrasses de les Palmeres amb una actuació del DJ Eduardo Díaz (NO-FROST) entre la 1 i les 2 de la matinada per a demostrar que Les Arts no viuen "en un museu sinó en el nostre temps" i que "aquesta casa està oberta a la contemporaneïtat", ha destacat el seu intendent. Livermore confia que aquesta edició supere les 5.000 persones que el passat any van passar per la jornada de portes obertes.