L'IVACE obri el termini per a sol·licitar les ajudes per a instal·lar en empreses i entitats locals equips d'autoconsum energètic

La conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), ha obert hui 10 de juliol el termini per a sol·licitar ajudes per a la implantació d'instal·lacions d'autoconsum energètic, dirigides a empreses i entitats locals del país.

Així doncs, l'IVACE concedirà préstecs bonificats, és a dir a interès 0% per a aquells projectes que suposen la incorporació de sistemes d'autoconsum elèctric. El termini per a la presentació de sol·licituds començarà el pròxim 10 de juliol i es prolongarà fins al pròxim 15 de setembre i el pressupost inicial ascendeix a 2,4 milions d'euros. Es tracta d'una línia de préstecs bonificats a interès 0% i a retornar en fins a 10 anys en quotes semestrals, amb un import del préstec que podrà arribar als 300.000 euros.

L'objectiu d'aquesta nova línia d'ajudes és facilitar la incorporació d'aquest tipus de tecnologia en les empreses i municipis del nostre territori i s'emmarca dins del Pla AutoconsumE+.

Un altre aspecte que cal destacar és que com a mostra de suport a la indústria local, l'IVACE solament finançarà les instal·lacions els equips principals de les quals estan fabricats en la Unió Europea.

A més, l'IVACE no solament donarà suport a les inversions, sinó que el finançament cobrirà a més tots els costos de redacció de projecte, seguretat i salut i costos de tramitació administrativa i inscripció de les instal·lacions. Els beneficiaris disposaran fins a l'1 de juny de 2018 per a executar i inscriure les instal·lacions en el corresponent registre.

Aquest Pla, tal com ha subratllat el conseller d'Economia Rafa Climent, "és conseqüència de la nostra aposta per l'autoconsum com a peça fonamental del nou model energètic que estem impulsant". "Amb el Pla AutoconsumE+ volem enviar un clar senyal a tota la societat valenciana: l'autoconsum és possible i aquest Consell aposta fermament pel seu impuls en tots els àmbits", ha destacat Climent.

Aquesta fórmula de finançament totalment bonificat facilita afrontar les inversions i anar cobrint progressivament les amortitzacions del crèdit amb els estalvis econòmics que la pròpia instal·lació genera. Aquesta modalitat de suport públic és molt més intensiva en pressupost que els incentius a fons perdut, però segons ha subratllat Climent, "l'IVACE ha fet un gran esforç per a la seua posada en servei basant-se en la seua aposta decidida per l'autoconsum".

Cal destacar, igualment, que es donarà suport a les instal·lacions d'autoconsum basades en qualsevol font energètica renovable com la fotovoltaica, eòlica o biomassa/biogàs i que, així mateix, tenen cabuda tant les instal·lacions sense emmagatzematge com les que compten amb sistemes d'emmagatzematge energètic (bateries).

Deduccions fiscals per a particulars

Junt aquesta nova línia, cal recordar que també hi ha ajudes per a l'impuls de l'autoconsum en els habitatges particulars. Així, el Pla AutoconsumE+ estableix deduccions fiscals del 20% en el tram autonòmic, en vigor des del passat 1 de gener de 2017 i que podran deduir-se en la campanya de la renda de l'any 2018. La base màxima de deducció és de 8.000 euros i no s'estableixen límits màxims en les bases de tributació a l'hora de determinar l'import de la deducció, a més de posseir altres avantatges que la fan molt versàtil quant a la seua aplicació.