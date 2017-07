La Generalitat demana 172 anys i mig de presó per a Blasco i la resta d'acusats del cas Cooperació

L'Advocacia de la Generalitat Valenciana, que exerceix d'acusació particular en el cas Cooperació, sol·licita una pena de 17 anys i mig de presó per a l'exconseller de Solidaritat Rafael Blasco per dirigir, junt amb l'empresari Augusto César Tauroni i l'excap de l'Àrea de Cooperació Marc Llinares, el frau d'ajudes a ONG i el projecte de construcció d'un hospital a Haití. En total, demana 172 anys i mig de presó per a les 21 persones acusades en les peces 2 i 3 del cas Cooperació per possibles delictes de prevaricació, suborn, associació il·lícita, malversació, encobriment, frau de subvencions, blanqueig i falsedat documental. L'escrit d'acusació s'ha presentat aquest dilluns al Jutjat d'Instrucció número 21 de València.

Aquesta part acusa Blasco, qui també va ser portaveu del PP a les Corts, d'un delicte d'organització criminal i d'un altre de malversació de cabals públics en concurs amb un delicte continuat de prevaricació administrativa. Així, li reclama 17 anys, sis mesos i un dia de presó. Tot i això, la pena més elevada que reclama aquesta part és per a Augusto César Tauroni, per a qui sol·licita 22 anys, sis mesos i un dia de presó. Li atribueix presumptes delictes d'organització criminal, de malversació en concurs amb prevaricació i falsedat en document mercantil, i de blanqueig de capitals.

Responsabilitat civil

La Generalit també reclama, en concepte de responsabilitat civil, la quantitat total de 8.035.942,45 euros, dels quals 5.035.942,45 euros corresponen al dany patrimonial de la causa i tres milions al dany moral ocasionat a la imatge de la conselleria i al desprestigi del món de la cooperació.

Blasco i el seu equip de la conselleria ja van ser condemnats en la peça principal del procediment pel Tribunal Superior de Justícia valencià a penes de presó per comprar immobles amb fons públics destinats a la Cooperació i el Desenvolupament per a projectes a Nicaragua. Després de diversos recursos, el Tribunal Suprem va ratificar les condemnes però va rebaixar algunes penes. Blasco va ser condemnat a sis anys i mig de presó i Tauroni a sis.

L'acusació de les ONGD

Per la seua banda, la Coordinadora Valenciana d'ONGD sol·licita una pena de 16 anys de presó per a Blasco i altres 22 per a Tauroni. En total, reclamen 150 anys de presó per als 21 acusats. També sol·liciten vuit milions d'euros en multes i altres vuit milions més, quatre d'ells en concepte de responsabilitat civil derivada de la comissió del delicte de malversació de cabals públics, i altres quatre d'indemnització pels danys morals patits, que hauran de ser abonats pels acusats a la Generalitat destinats a programes de cooperació internacional al Desenvolupament.