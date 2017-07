El País Valencià serà l'autonomia "pitjor finançada" de l'Estat el 2017

El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha anunciat que el País Valencià continua a la cua en finançament per capita, després de les últimes dades comunicades pel Ministeri d'Hisenda en la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera del passat divendres, segons ha informat la Generalitat en un comunicat



En concret, la liquidació definitiva del 2015 (que es cobrarà a finals d'aquest mes), unida als lliuraments a compte del finançament d'enguany, suposa que el País Valencià tindrà el 2017 uns recursos disponibles de 2.053,05 euros per capita, la qual cosa la situa com la pitjor finançada de totes les autonomies. L'assignació es queda a 264 euros per capita de la mitjana.



"És graciós perquè, malgrat els augments d'ingressos que ve pregonant el ministre, la Comunitat Valenciana segueix estant a la cua en finançament per capita per a atendre les mateixes competències que la resta d'autonomies", ha lamentat Soler. El conseller ha explicat que "si multipliquem eixos 264 euros per la població de la Comunitat Valenciana, obtenim una xifra de 1.300 milions", que és la "pèrdua" en finançament que pateixen els valencians en no rebre el mateix finançament per habitant que la mitjana de les comunitats autònomes. El País Valencià està a 932 euros de l'autonomia millor finançada.

"Situació insuportable"



"Aquesta situació no és suportable i, per això, reivindiquem solucions. Si pot ser, l'engegada com més prompte millor d'un nou sistema de finançament estable i, si no, un fons extraordinari one off per a enguany, que ens compense per no tindre almenys el mateix finançament per habitant que el conjunt de les comunitats. En cas contrari, no podrem complir amb l'objectiu de dèficit que ha imposat de manera unilateral el ministre Montoro, llevat que reduïm la qualitat dels servicis bàsics que prestem, cosa que no estem disposats a fer".

"La millor solució seria que es tancara el nou sistema de finançament abans de desembre i que tinguera efectes retroactius a 1 de gener. No obstant això, un segon escenari, en cas de no aprovar-se el nou model, seria que hi haguera un fons extraordinari per a les comunitats autònomes que estan en pitjor situació. I la tercera opció seriosa la que hem vingut practicant fins ara perquè no teníem una altra possibilitat i que implica separar-nos del sostre de dèficit autoritzat", ha detallat el titular d'Hisenda.



Vicent Soler ha realitzat aquestes manifestacions després de presidir la reunió de la Comissió Mixta Consell-Corts per a la reforma del sistema de finançament i la valoració del deute històric, en presència de la secretària autonòmica d'Hisenda, Clara Ferrando, i la secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament, María José Mira, qui exerceix com a secretària de la citada comissió. En representació de les Corts ha acudit un membre de cadascun dels grups parlamentaris: Rubén Ibáñez (PP), José Muñoz (PSPV), Graciela Ferrer (Compromís), Antonio Subiela (Ciutadans) i David Torres (Podem). També ha assistit l'expert del País Valencià en el Comitè d'Experts estatal en matèria de finançament, Francisco Pérez, qui ha donat compte del treball realitzat fins aquest dilluns per aquest òrgan.



Ferrando reclama el final del FLA

Al final de la reunió, la secretària autonòmica d'Hisenda, Clara Ferrando, ha assenyalat també que "el més important és que el nou model de finançament complisca amb el principi de suficiència, de manera que no hàgem de demanar més FLA".

"Els recursos dels territoris no poden vindre a través del FLA. No podem seguir canviant préstecs per drets perquè això ens està condemnant. Els cinc milions de valencianes i valencians no es mereixen açò, perquè ens està fent perdre el tren del futur i ens està impossibilitant canviar el model productiu al ritme que ens agradaria", ha indicat Clara Ferrando.



"I ara, a més, el Govern central ens ha traslladat que no hi ha garanties que el FLA extraordinari arribe al juliol. Açò suposarà que no podrem pagar els nostres proveïdors, que moltes famílies passaran dificultats i que el període mitjà de pagament augmentarà", ha assenyalat Ferrando. La secretària autonòmica ha lamentat la situació i ha assenyalat que "el que està ocorrent té una enorme gravetat, ja que sense autonomia financera no hi ha autonomia política". Per aquest motiu, ha desitjat que aquesta situació es resolga com més prompte millor. "L'ideal seria poder incloure en els Pressupostos del 2018 els recursos del nou model de finançament autonòmic", ha indicat.