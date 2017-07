Dimarts i dimecres, els dies preferits per a nàixer per decisió mèdica

Al País Valencià naixen més xiquets els dimarts i els dimecres "en imposar el cos mèdic la seua posició hegemònica". Així ho conclou una recerca dels professors de la Universitat de València Josep Lledó, José M. Pavía i Francisco G. Morillas Jurado publicat a la revista Reis. Segons l’estudi, si els parts ocorregueren sense planificació, les proporcions de naixements que es produirien en cadascun dels set dies de la setmana haurien de seguir una distribució de probabilitat uniforme discreta. Així, quan la distribució és uniforme, la proporció esperada de naixements per a cada dia de la setmana és del 14,28%.

No obstant això, en les últimes dècades s’està produint un increment dels naixements en els dies centrals de la setmana típica laboral. Els dies amb major nombre de naixements són els dimecres i, especialment, els dimarts, ja que passen de representar el 14,71% de tots els naixements de la setmana en el període del 1970 al 1979 al 16,98% en el període del 2000 al 2009. A més, a partir dels anys setanta s'aprecia una caiguda molt important dels naixements en els diumenges que ja s'estén també als dissabtes. Només en dates concretes com les vacances de Nadal, de Pasqua o d’estiu s'altera el patró general; per exemple, els naixements en Dijous Sant o Divendres Sant passen a l'últim lloc de la llista.

Amb dades del padró d'habitants del País Valencià, els investigadors mostren que l'organització actual dels temps de treball en el sector sanitari està impactant sobre la distribució setmanal de naixements. La gestió dels recursos sanitaris, els riscos inherents a l'embaràs, la fatiga de la mare i, especialment, l'adaptació a l'entorn laboral han afavorit, juntament amb altres aspectes de caràcter social, un control més actiu per part dels professionals sanitaris del moment del naixement. El moment exacte del naixement no solament depén d'un procés biològic aleatori, sinó que la programació d’aquest, fins i tot la seua inducció, són actuacions cada vegada més freqüents. L’article també constata l’augment de la proporció de cesàries sobre el total de naixements.