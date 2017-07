Fiscalia demana 16 anys de presó per a Rafael Blasco

La Fiscalia ha sol·licitat una pena de setze anys de presó per a l'exconseller Rafael Blasco pels delictes de malversació, prevaricació, falsedat i associació il·lícita dins de dues de les peces separades que formen el cas Cooperació per presumptes irregularitats en la concessió de subvencions a ONG's i en la construcció d'un hospital a Haití, segons informa Valencia Plaza.

La petició es produeix després del recent processament de l'exconseller i altres 21 persones en les peces 2 i 3 del cas Cooperació, el mateix pel qual Blasco ja compleix una condemna de presó, concretament, per la primera de les peces.



La sol·licitud se suma a la formulada aquest dilluns per l'Advocacia de la Generalitat, que demana una condemna de 17 anys i 6 mesos de presó per a Rafael Blasco i de 170 anys per al conjunt dels processats. Addicionalment, reclama 8 milions d'euros per la responsabilitat social dels processats, dels quals 3 milions es demanen pel "dany moral" a la imatge de la Generalitat i el desprestigi de l'àrea de la cooperació.



Per la seua banda, la Coordinadora Valenciana d'ONGD sol·licita una pena de 16 anys de presó per a Blasco i altres 22 per a l'empresari Augusto César Tauroni com a "principals responsables" del frau de subvencions dins del cas Cooperació. En total, aquesta entitat reclama 150 anys de presó per als 21 acusats en les peces 2 i 3 d'aquest procediment.