Saona farà el salt a Madrid

L'empresa valenciana de restauració Grupo Saona planeja "fer el salt" a Madrid. Així ho ha indicat la companyia en un comunicat en què el fundador, Gonzalo Calvo, apunta la intenció de portar la "filosofia mediterrània" de Grupo Saona a unes altres ciutats per a "convertir-se en un referent gastronòmic". A més, també pretenen ampliar el seu departament de desenvolupament i innovació i realitzar fortes inversions en infraestructures.

"Volem seguir creixent i ens agradaria fer el salt a Madrid. És un projecte que em fa molta il·lusió. Encara que és un mercat més difícil que València per la forta competència, creiem que un concepte com el nostre no existeix a la capital i és una bona oportunitat per a transportar-los a l'essència del Mediterrani", ha destacat Calvo, que va posar en marxa l'empresa hostelera en 2013.

Al País Valencià, la cadena compta amb 11 restaurants, nou dels quals estan en la província de València. L'últim d'ells s'inaugurarà dilluns que ve a Rocafort. Aquest espai compta amb 500 metres quadrats, una àmplia zona enjardinada "d'estil balear a tres altures" i disposa d'una capacitat per a 190 comensals. "Amb aquesta nova obertura volem seguir oferint als nostres clients una cuina amb una alta relació qualitat-preu en un lloc amb un encant especial on sentir-se com a casa", ha explicat Calvo.