La festa del futur alcalde de Beniarrés que va acabar amb un 'botellón' a l'Ajuntament

L'Ajuntament de Beniarrés (el Comtat) es va convertir el passat dissabte en una improvisada sala de festa. Segons diversos testimonis i les fotos a les quals ha tingut accés Diari La Veu, un grup d'amics que celebrava el seu 45é aniversari va posar punt final a la festa a altes hores de la matinada al saló de plens del consistori. Entre aquest grup d'amics, hi havia el regidor del PP Francisco Sellés, que serà proclamat alcalde pròximament després de la renúncia formalitzada la passada setmana pel fins ara primer edil Luis Tomás.

Les fotografies, que han circulat per molts grups de WhatsApp de Beniarrés, mostren quatre persones assegudes al saló de plens amb una copa de baló i tots vestits amb una samarreta en què es pot llegir 'Encara tinc 45 [anys]'. En altres fotos, es veu una persona en un despatx de l'Ajuntament que llegeix una documentació i, en altres dues fotografies, tres persones diferents embolicades amb la bandera d'Espanya, la Senyera i la bandera de la Unió Europea.

Francisco Sellés és l'actual regidor del PP i segons totes les travesses el millor posicionat per a ocupar l'Alcaldia. Sellés no es veu a les imatges, però alguns testimonis asseguren que va ser ell qui va obrir la porta de l'Ajuntament. Un testimoni assegura a Diari La Veu que cap a les 3 de la matinada el va veure a prop del consistori. "Fins i tot li vaig donar l'enhorabona pel futur nomenament", assegura a aquest diari.

El regidor del PP reconeix que va obrir l'Ajuntament perquè els seus amics el pogueren visitar.

Diari La Veu ha intentat posar-se en contacte amb Sellés, sense èxit fins al moment. El regidor del PP, però, no ha negat els fets en declaracions al diari Ara Multimèdia, on explica que en eixa festa hi havia molta gent de fora del poble "que volia que els ensenyara l'Ajuntament". Així doncs, explica que van fer una breu visita igual que "es fan visites guiades i fotos de dia". Francisco Sellés explica al mateix rotatiu que ell no estava davant en el moment en què "innocentment es van fer quatre fotos".

Possible delicte d'ultratge

Des de Compromís, el seu portaveu Ivan Jordà ha denunciat aquest "acte vergonyós" que, en la seua opinió, podria ser constitutiu d'un delicte tipificat del Codi Penal o d'una falta recollida en la Llei de Seguretat Ciutadana (l'anomenada Llei Mordassa) per "ofenses o ultratges a Espanya, a les comunitats autònomes i a entitats locals o a les seues institucions, símbols, himnes o emblemes, efectuades per qualsevol mitjà". Jordà ha assenyalat en declaracions al Diari La Veu que espera que Sellés "done explicacions" per aquest acte i "acate les responsabilitats" derivades d'haver permés l'entrada a l'Ajuntament als seus amics en la matinada del dissabte al diumenge.