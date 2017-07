CCOO denuncia que en 18 ciutats no donen cita per a renovar el DNI fins a setembre

Comissions Obreres considera provada la insuficiència de les 285 places convocades en la OPO 2016 i en la OPO extraordinària davant el col·lapse de les oficines de Castelló de la Plana, Vila-real, Alzira, Burjassot, Xirivella, Quart de Poblet, Xàtiva, Paterna, Torrent, Alcoi, Alacant, Alacant Nord, Torrevella, Dénia, Elx, Elda i Oriola, que no disposen de cites lliures fins al 6 de setembre.

Així ho ha indicat el sindicat en un comunicat, en què ha indicat que la secció sindical estatal de CCOO en el Ministeri de l'Interior denuncia que, "quasi dos anys després dels primers símptomes de sobrecàrrega inassumible de treball que desborda les oficines d'expedició de DNI i passaports", la situació continua "igual i, fins i tot, pitjor".

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va anunciar al Congrés dels Diputats que aquest bloqueig es devia a problemes conjunturals i circumstàncies excepcionals. A parer del sindicat, davant les cues i retards estructurals, “el ministre falta a la veritat i enganya la ciutadania”.

"No és difícil preveure l'augment de la demanda"

CCOO va avisar en novembre de 2015 que les renovacions previstes en 2016 anaven a superar en 250.000 les de l'any anterior, una situació que s'agreuja en 2017, amb una previsió de 600.000 documents més, i 1.200.000 per a 2018. “El DNI és un document cíclic, que es renova cada 5 o 10 anys: no és difícil preveure l'augment de la demanda”, aclareix el sindicat.

A més, el director general de la Policia va anunciar que abans de l'inici de l'estiu s'incorporarien funcionaris a les oficines d'expedició del DNI. Però els reforços promesos “no solament no han arribat, sinó que, quan ho facen, seran tan pocs treballadors que no permetran eixir de l'embós”, critica CCOO.

L'increment de cites per hora i l'ampliació de l'horari d'obertura de les oficines "sols han servit per a degradar la qualitat del servei públic i afegir pressió al personal que el presta", assegura la central sindical, que lamenta que la ciutadania i els empleats públics "suporten des de fa dos anys una minva constant dels seus drets per part de la Direcció General de la Policia i del govern (espanyol)".