Cs reclama al govern espanyol que paralitze el Decret de Plurilingüisme

La responsable d'Educació del grup parlamentari Ciutadans en el Congrés dels Diputats, Marta Martín, ha informat que aquesta formació ha registrat una iniciativa per a reclamar al govern espanyol que paralitze el Decret de Plurilingüisme del Consell "davant els dubtes expressats per l'Alta Inspecció educativa sobre la seua legalitat en considerar que pot generar discriminacions".

Martín ha afegit que també ha registrat diverses preguntes per a saber "per què el govern estatal, sabent que el termini per a interposar un recurs era de dos mesos, no va actuar malgrat tenir l'informe que assenyala el risc d'il·legalitat del decret".

Cs: "El Ministeri d'Educació no pot continuar sent un mer espectador"

La parlamentària considera que el Ministeri d'Educació "no pot continuar sent un mer espectador"; per la qual cosa demana: "Ha de paralitzar immediatament el procés de matriculació dels xiquets valencians". Al mateix temps ha lamentat que l'executiu que presideix Mariano Rajoy tinga des de febrer aquest informe que, afirma, "apunta a la inconstitucionalitat" i, no obstant això, "seguisca sense prendre mesures per a garantir la igualtat dels estudiants".

"Marzá, amb la inacció del govern estatal i la complicitat de la Generalitat, ha decidit seguir avant amb l'aplicació del decret, malgrat que el Tribunal Superior de Justícia ha decidit suspendre'l cautelarment perquè genera discriminació”, ha afegit.

Sobre aquest tema, ha assenyalat que s'està produint una "doble il·legalitat": la primera, la que afecta al mateix contingut de la norma; la segona, l'incompliment de l'acte judicial de suspensió, "posant en greu risc els drets de l'alumnat". Davant tot això, Cs reclama "més responsabilitat i no utilitzar els menors amb finalitats partidistes".

Marta Martín.

La proposició no de llei (PNL) registrada aquest dimarts en la cambra baixa, a més de sol·licitar al govern l'anul·lació definitiva del decret, demana que s'establisca un procediment que permeta a l'Advocacia de l'Estat procedir a la interposició d'un recurs quan la Inspecció Educativa aprecie il·legalitat en alguna mesura adoptada per una autonomia.