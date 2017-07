Un jutjat avala la decisió de l'Ajuntament de Sagunt de prohibir la solta d'ànecs vius a la mar

El Jutjat del Contenciós Administratiu número 5 de València ha condemnat la solta d'ànecs al mar que es va fer al port de Sagunt l'any 2012, quan governava el PP, i ha demanat al Consell que multe l'Ajuntament per haver comés una infracció molt greu. Això no obstant, en 2015, amb el canvi de govern al municipi, es va decidir canviar el tipus d'animals que s'alliberava, és a dir, l'ésser viu, per ànecs de plàstic.

Així consta en la sentència, consultada per Europa Press, en la qual el jutge estima el recurs interposat per l'Associació Nacional per a la Protecció i el Benestar dels Animals (ANPBA) contra la resolució de gener de 2016 de la Generalitat, que la declara nul·la per no ser conforme a dret.

El magistrat estima que en aquest cas existeix una responsabilitat de l'Ajuntament de Sagunt respecte de la comissió d'una infracció molt greu i demana al Consell que impose a aquest municipi la sanció corresponent.

El 15 d'agost de 2012, amb el beneplàcit de l'Ajuntament de Sagunt, es va realitzar al port una solta d'ànecs en la qual uns 120 exemplars d'aquesta espècie van ser llançats al mar des d'una barcassa per a ser perseguits i capturats mentre nadaven. "En el mar, els animals es debatien i intentaven fugir, presos del pànic i l'estrés", segons ha apuntat l'associació en un comunicat.

ANPBA va interposar llavors una denúncia administrativa davant la Generalitat per considerar que es tractava d'un espectacle que infringia "maltractament" i "tractaments antinaturals" als animals.

Quasi tres anys després, el 5 d'agost de 2015, el Servei d'Espectacles de la Generalitat va incoar procediment sancionador a l'Ajuntament de Sagunt i es va resoldre al gener del següent any que desestimava les al·legacions d'ANPBA i eximia de responsabilitat l'Ajuntament de Sagunt. Es va considerar que no pertocava imposar al consistori una multa de 30.001 euros.

Després d'esgotar la via administrativa, ANPBA va interposar una demanda contra la Generalitat al jutjat. El magistrat, després d'estudiar-la, l'ha estimat i ha anul·lat la resolució de la Generalitat. Estableix l'existència de responsabilitat de l'Ajuntament respecte de la comissió d'una infracció molt greu.

Tot tipus d'ànecs

El jutge recorda que la conceptualització dels animals com a ànecs de granja, aquàtics, domèstics o ànecs silvestres no pot tenir la transcendència exculpatoria que pretenia la Generalitat, ja que el que la normativa prohibeix és el maltractament als animals en general, "sense excloure cap d'aquestes categories de la regulació aplicable".

Sobre aquest tema, es remet a una altra sentència dictada per aquest mateix jutjat que va assenyalar que el fet que els animals utilitzats l'any 2012 foren criats, a diferència d'anteriors edicions, en una granja i en condicions de major llibertat, no habilitava al fet que els animals pogueren ser maltractats o que se'ls dispensara un tracte antinatural. Així mateix, indica que no resulta admissible la distinció "artificialment introduïda" entre maltractament i tracte antinatural, "ja que resulta clar que el tracte antinatural constitueix una de les diferents manifestacions del maltractament", adverteix el jutge.

ANPBA ha felicitat l'actual equip de Govern de l'Ajuntament de Sagunt, encapçalat per l'alcalde Josep Francesc Fernández (Compromís), per eliminar la solta d'ànecs del programa festiu d'agost i ha lamentat que l'equip del PP mantinguera aquesta tradició durant els anys 2011 a 2014, "encara quan quatre sentències, tres d'elles de jutjats i una altra del TSJCV, havien donat la raó als plantejaments de l'associació", ha ressaltat.