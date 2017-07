La VIU es muda de Castelló a València

La Universitat Internacional de València (VIU) es traslladarà en els propers mesos de Castelló al centre de València a causa del creixement experimentat en els últims anys tant en el seu nombre d'alumnes com en el seu personal intern (PAS i PDI), segons ha informat la institució acadèmica en un comunicat.

Amb aquesta nova seu, la VIU pretén seguir projectant un concepte d'universitat "des de València cap al món" i posicionar-se com un projecte "de referència a nivell nacional i internacional". La VIU busca guanyar en visibilitat i acostar-se als seus estudiants; als quals oferirà serveis afegits com ara nous espais per a la realització de classes magistrals, un espai que servirà de punt de trobada per a alumnes i una biblioteca virtual, a més d'espais per a la interacció entre estudiants i professors de qualsevol lloc del món.

55 titulacions en el curs 2017-2018

La nova seu, que se situarà en el carrer del Pintor Sorolla número 21 de València, on se situava l'antiga seu de Caja Madrid a la ciutat, compta amb 3.000 metres quadrats distribuïts en set plantes. La VIU ha destacat el compromís adquirit per a reduir "significativament" l'impacte ecològic que l'edifici puga suposar per al medi ambient i fer-lo sostenible en la seua activitat.

La Universitat Internacional de València compta en l'actualitat amb més de 5.000 estudiants i més de 600 professors. Fruit d'aquest creixement, augmentarà els seus graus i màsters per al curs acadèmic 2017-2018 fins a 55 programes de les àrees de coneixement de Ciències de la Salut, Ciència i Tecnologia, Educació, Economia i Empresa, Dret i Arts i Humanitats.