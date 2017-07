Maria del Mar Bonet, Els Amics de les Arts, Musicants i VerdCel acturaran en la V edició del Trovam

Aquest dimarts s'ha presentat la V edició del Trovam!, la trobada rebatejada com a Fira de la Música Valenciana que continua tenint la base d'operacions a Castelló de la Plana. S'han donat a conéixer els grups i cantants que hi actuaran, entre els quals destaquen Maria del Mar Bonet, Els Amics de les Arts, Musicants, VerdCel, El Diluvi i Urbàlia Rurana.

El Trovam! Pro Weekend tindrà lloc a la ciutat de la Plana Alta entre el 9 i el 12 de novembre, on més de quaranta grups i cantants completen el cartell de la part artística de l'esdeveniment. Paral·lelament als concerts, la Fira acull altres activitats com debats, jornades professionals, mostres i la trobada de la indústria musical.

Concerts de la V edició

Immersa en la seua gira per a commemorar els 50 anys dalt dels escenaris, Maria del Mar Bonet passarà per Castelló de la Plana després de l'actuació que farà, el proper 8 d'octubre, al Teatre Principal de València. El cartell de propostes està integrat per grups i cantants com Els Amics de les Arts, Jorge Drexler, Maria Arnal i Marcel Bagés, El Diluvi, Soledad Vélez, Musicants, Ses, Muevelorreina, VerdCel, Funkiwis, Nadia Sheikh, Niña Coyote eta Chico Tornado, Las Víctimas Civiles, Buhos, Mow, Alberto Montero, Solo Astra, Urbàlia Rurana, Tex Xcoco, Skizophonic, Sacromonte, Pav Vla i Marion Harper.