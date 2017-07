Empar Marco reconeix que Àpunt tampoc estarà emetent aquest 9 d'Octubre

La directora general de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), Empar Marco, ha admés aquest dimarts que l'obertura d'Àpunt es "retardarà més del previst" i que "evidentment" per al 9 d'Octubre pròxim no podrà començar les emissions, per la qual cosa ha demanat "paciència" per a avançar en un mitjà de comunicació "de futur".

Així ho ha manifestat en declaracions als mitjans després de la signatura del primer conveni marc de col·laboració amb les cinc universitats públiques del País Valencià, en ser preguntada per quan preveu que estarà llesta la nova ràdio i televisió pública valenciana. Entre els diversos escenaris que es barregen, ha avançat que el que ja tenen clar és que "no començaran amb tots els mitjans alhora" i, encara que els agradaria començar"el més prompte possible", per al 9 d'Octubre no podran fer-ho: "Açò és una evidència", ha admés.

Marco, que no ha volgut arriscar-se a donar dates, ha explicat que encara no tenen gent: "Allí som quatre gats", ha dit, i fins que hi haja personal per a nodrir els informatius no començaran. Es tracta, segons la directora general de la CVCM, d'un procés "que està sent molt lent perquè és l'administració i un paper ve i va 50 vegades", ha explicat. No obstant açò, ha assegurat que ho estan "agafant amb ganes, però sabent que es retardarà més del que teníem previst". "Tots tenim unes ganes tremendes de començar", ha insistit, encara que "també va bé tenir aquest temps per a preparar coses. La preproducció és important i nosaltres estem preproduint. Crec que açò també donarà bons resultats", ha augurat.

A més, la directora general de la CVMC s'ha referit també "als problemes tècnics" que han trobat en les instal·lacions de l'antiga RTVV a Burjassot. "L'obsolescència tecnològica és evident i nosaltres tampoc apostem per una cosa que tinga a veure amb el passat, volem una cosa de futur, volem una televisió i uns mitjans de futur. Per tant, paciència, que tot eixirà a poc a poc", ha assegurat.

Respecte a la quantitat de sol·licituds per a ocupar les places de la futura ràdio i televisió pública, Marco creu que hi haurà "un devessall" de candidats, per la qual cosa caldrà gestionar-ho "amb paciència, perquè gestionar tot açò és complicat i és complicat també si no tens gent", ha avisat.

Les futures ràdio i televisió autonòmiques difondran la investigació de les universitats valencianes

En qualsevol cas, les futures ràdio i televisió autonòmiques difondran la investigació de les universitats valencianes, segons es recull en un conveni signat hui entre els rectors de les cinc universitats públiques valencianes i el president de la CVMC, Enrique Soriano. El conveni, el primer que subscriu la Corporació, s’ha formalitzat a l’edifici de La Nau de la Universitat de València, en un acte presidit pel rector Esteban Morcillo. En la signatura del conveni ha estat present, a més d'Empar Marco, el secretari autonòmic de comunicació, José María Vidal.

Enrique Soriano ha qualificat el conveni "de reconeixement a l’impuls als mitjans públics de qualitat" que posseeixen les universitats i que "s’identifiquen amb els ciutadans". Manuel Palomar, en representació dels rectors, ha anunciat que les universitats "posaran a disposició" de les futures ràdio i televisió autonòmiques els mitjans universitaris. Marco, per la seua banda, ha considerat clau la col·laboració amb les universitats, "on es troba la innovació i el talent".

El conveni implicarà la cooperació en programes de formació i reciclatge de professionals membres de la CVMC i de les universitats, l’assessorament mutu en qüestions relacionades amb l’activitat de la Corporació i les universitats, l’organització i execució d’activitats comunes, com ara seminaris, cursos, jornades i congressos, l’intercanvi de personal per temps limitat, la cooperació en programes de formació d’estudiants, la col·laboració en activitats de producció i difusió de programes o la promoció conjunta de la ciència i el coneixement, entre altres temes.

Nous directius de l'ens

Per la seua banda, el Consell Rector de la CVMC ha autoritzat José Manuel García Duarte, César Martí i Remei Blasco com a directius d'àpuntmèdia, segons ha confirmat la directora general, Empar Marco, qui ha agraït la confiança a través del seu compte de Twitter.