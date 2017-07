Remei Blasco serà la directora d'Informatius d'Àpunt

El Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha autoritzat aquest dimarts l'equip directiu de la futura radiotelevisió valenciana, Àpunt, que estarà compost per la directora d'Informatius d'àpuntmèdia, la periodista Remei Blasco Cháfer; el director de Continguts, el productor César Martí Fernández; i el director d'Explotació i Enginyeria, José Manuel García Duarte.

Els tres membres de l'equip directiu, que han presentat una memòria del treball que realitzaran en la seua àrea, han sigut proposats per la directora general de la nova radiotelevisió, Empar Marco, i la seua elecció ha sigut aprovada per majoria al Consell Rector i amb un vot en contra, segons ha informat la CVMC en un comunicat.

Remei Blasco és llicenciada en Ciències de la Informació i Periodisme per la Universitat de Barcelona i va ser redactora d'RTVV en la secció d'Internacional entre 1989 i 2013. Per la seua banda, César Martí és llicenciat en Ciències de la Informació i en Imatge i So per la Universitat Politècnica de València i la CEU Sant Pablo. Va ser auxiliar de realització d'RTVV des de l'any 2000 fins al 2002 i ha sigut productor executiu de diferents productores fins a març de 2017.

El tercer directiu, José Manuel García Duarte, és enginyer de Telecomunicacions i té una llarga experiència en el seu camp, segons han informat des de la Corporació.

Des de la CVMC han comunicat, a més a més, que aquest mateix dimarts ja està disponible, en la seua pàgina web, el llistat definitiu de persones admeses en 12 de les 26 categories laborals de la seua borsa temporal de treball. Així, a partir del dimecres i fins al 18 de juliol, els admesos hauran de presentar la documentació que acredite els mèrits i requisits.