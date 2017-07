Enric Morera reivindica el tren de la costa tot aprofitant la reunió de la Mesa de les Corts a Oliva

El president de les Corts, Enric Morera, ha reivindicat aquest migdia, a Oliva, la necessitat del tren de la costa entre Gandia i Dénia que permeta comunicar les ciutats de València i Alacant pel litoral. Morera ha fet aquesta reivindicació després de la reunió de la Mesa del Parlament desplaçada a Oliva.

La reunió s'ha celebrat al saló de plens de l’Ajuntament d’Oliva, on els membres de la Mesa han sigut rebuts pels representants de la corporació municipal, amb el seu alcalde, David González, al capdavant.

Després de la reunió, Morera ha comparegut en roda de premsa per a comentar alguns dels acords presos en la Mesa i que tenen transcendència per a aquest municipi de la Safor. El president de les Corts ha elevat una proposta als membres de la Mesa per a traslladar als grups del Parlament valencià un esborrany de declaració institucional perquè les Corts s’unisquen al posicionament unànime de l’Ajuntament d’Oliva per a aconseguir la variant de la N-332, amb la qual es desviarà tot el trànsit que hui en dia encara passa pel mig de la població.

També, "en solidaritat amb els veïns i veïnes d’Oliva, de poblacions properes i de la Marina Alta", ha fet el trajecte des de València fins a Gandia en tren, que és on acaba la línia de rodalia. Fins l’estació de la ciutat ducal ha anat l’alcalde d’Oliva a recollir-lo i ha agraït el gest per a reivindicar el tren Gandia-Oliva-Dénia, "un clam de tota la societat de la Safor i de la Marina Alta des de fa més de 40 anys".

“He vingut a Oliva en tren per a posar en evidència que Oliva necessita solucions i que existeix un consens de tota la societat al voltant de la necessitat de prolongar la línia fèrria de Gandia-Oliva-Dénia i de donar solucions a la circumval·lació d’Oliva", ha declarat Morera.

