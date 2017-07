L'assistència en estiu, nova picabaralla entre Sanitat i Ribera Salud

Nou capítol en la batalla entre Ribera Salud, concessionària de l'Hospital de la Ribera, i la Conselleria de Sanitat, ara amb els ajuntaments de Cullera i Sueca com a aliats del departament que dirigeix Carmen Montón. Aquest dimarts els alcaldes i els regidors de Sanitat de les dues localitats de la Ribera Baixa i els presidents de les entitats locals del Mareny de Barraquetes i el Perelló es van reunir amb la directora general d'Alta Inspecció Sanitària de Sanitat, Isabel González, i van anunciar que Sanitat estudia iniciar accions legals contra Ribera Salud "per no complir el pla d'atenció sanitària durant l'estiu".

El pla requereix a la companyia que a Cullera reòbriga el consultori del Racó i amplie l'atenció a l'Oasi i el Far. En el cas de Sueca, Sanitat demana que s'amplie el servei del Perlló a les vesprades i es reòbriguen les urgències. A més, la Generalitat reclama la reobertura dels consultoris de les Palmeres i el Mareny Blau. Els alcaldes de les poblacions afectades van explicar que la conselleria inspeccionarà els consultoris per a comprovar si l'assistència sanitària que presten s'adequa a les necessitats de la població.

En paral·lel, els ajuntaments d'aquestes localitats van informar que recolliran signatures contra la decisió de l'empresa de "retallar" l'assistència sanitària en aquestes poblacions durant l'estiu i censuren "l'immobilisme" de l'empresa, que perdrà en abril de 2018 la gestió de l'Hospital de la Ribera per la no renovació de la concessió per part de la Generalitat. Les entitats locals van denunciar que Ribera Salud "atén només a criteris mercantilistes per damunt de l'obligació de garantir una assistència sanitària en condicions als desplaçats".

Els alcaldes de les localitats afectades recolliran signatures contra el que consideren la voluntat de Ribera Salud de "retallar" l'assistència sanitària en estiu. Imatge: Ajuntament de Sueca.

Ribera Salud al·lega desconeixement del pla d'atenció sanitària estival

Per la seua banda, Ribera Salud va afirmar no tindre coneixement de "cap pla d'atenció sanitària estival" elaborat per Sanitat. Segons va indicar en un comunicat, només té constància de dues cartes de la direcció general d'Alta Inspecció "com a contestació" al seu pla assistencial d'estiu, "fonamentat en dades històriques d'activitat, plenament justificat i convenientment explicat davant la conselleria".

"Considerem que, en cas d'existir el citat pla de la conselleria, hauria d'estar elaborat per la direcció general d'Assistència Sanitària amb criteris assistencials. Per contra, la direcció general d'Alta Inspecció ens ha remés uns escrits sense fonament ni base assistencial que han sigut paral·lelament filtrats als mitjans de comunicació", va lamentar l'empresa.

Al seu parer, aquesta iniciativa "s'emmarca en una estratègia de descrèdit contra Ribera Salud per a justificar la decisió de revertir el departament a la gestió pública, que no se sosté amb criteris assistencials i de satisfacció, com així ho reflecteix el mateix informe del Síndic de Comptes sobre les concessions".

En aquesta línia, va criticar que al seu parer la conselleria "aplica criteris totalment dispars amb altres departaments públics ja que tanca a les vesprades la majoria dels consultoris de platja per a concentrar l'atenció en l'horari de major demanda, mentre que a la Ribera li exigeix obrir els seus consultoris de platja a les vesprades malgrat tindre els centres de salut de Sueca i Cullera amb assistència 24 hores i a escassos minuts de les zones de platja".

L'empresa va afegir que el departament de la Ribera està realitzant un "seguiment diari" de la demanda assistencial en les zones de platja "per si fóra necessari augmentar o optimitzar recursos" gràcies "a la gestió flexible i responsable que permet la gestió privada d'un servei públic". "Fins a hui mateix (aquest dimarts), els informes evidencien que l'activitat està transcorrent amb total normalitat, que dóna assistència a totes les persones dins del termini i de la forma adequada", asseguren.

Sobre la zona de Sueca, Ribera Salud va afirmar que s'hi garanteix una assistència "òptima" a l'estiu, atés que es reforçarà amb personal el centre sanitari integrat de Sueca amb assistència 24 hores i els centres del Perelló i el Mareny de Barraquetes donaran assistència en horari de major demanda. A Cullera, segons l'empresa, es reforça amb personal el centre sanitari d'aquesta localitat amb assistència 24 hores i els centres de l'Oasi i el Far donaran assistència en l'horari de més demanda.