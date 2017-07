Puchol II i Monrabal contra Marc i Pere en la final de Copa President de la Diputació de València

Puchol II i Monrabal o Marc i Pere seran els nous campions de la X Copa – President de la Diputació de València. Ambdós equips van arribar a les semifinals com a primers dels seus respectius grups i amb el mateix resultat, 60 – 45, cosa que els converteix en justos finalistes.

Marc i Pere van ser els primers a arribar a la final, després de derrotar els actuals campions, Pere Roc II i Jesús, el passat dissabte al trinquet de Vilamarxant. En aquella primera semifinal, la figura va ser el jove Marc. El rest de Montserrat va quallar una actuació magnífica, suportant la pressió en els moments difícils i fent tot un desplegament de condicions físiques. Pere Roc i Jesús no van renunciar en cap moment a la partida, tot i que van començar perdent i van igualar primer a 40 i després a 45. Tanmateix, no van poder parar les envestides de Marc i Pere en l’últim tram del duel.

La segona semifinal també va fer les delícies del públic que, aquest dimarts, omplia quasi fins la bandera el trinquet "Tio Pena" de Massamagrell. Genovés II i Salva, amb la seua experiència, van començar sorprenent els seus rivals, amb un joc depurat i amb criteri, avançant-se primer 15 – 35 i després 25 – 45. Genovés II treia pilotes magnífiques per davant i de rebot, mentre que Salva apareixia, sempre que podia, per a buscar les cosconilles a Puchol i Monrabal. A poc a poc va anar arribant la reacció dels rojos, encara que les pilotades fortíssimes de Puchol trobaven la resposta dels blaus, especialment de Salva, inspirat tant en defensa com en atac. Però, el desgast físic de Genovés i Salva va anar apareixent i la maquinària roja ja no es va aturar fins a aconseguir la victòria.

La final es jugarà al trinquet de Llíria, el pròxim dissabte, a les 18.30h. L’espectacle està assegurat.