Ximo Puig reivindica un PSPV "de govern" i Rafa García li recorda "que va obtindre els pitjors resultats de la història"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, i l'alcalde de Burjassot, Rafa García, han protagonitzat aquest mati a la seu del PSPV el debat central de les primàries amb la Secretaria General en joc. En un plató construït a la sala Ernest Lluch, els dos aspirants s'han enfrontat amb dos visions del que ha de suposar el lideratge socialista.

Ximo Puig ha posat en valor el fet que hi haja un president socialista al País Valencià. "Entenc que el secretari general del PSOE vulga portar a Espanya les polítiques que estem fent ací", ha dit en referència a les paraules de Pedro Sánchez de fa uns dies. També s'ha adreçat al seu contrincant. "Rafa, el pacte del Botànic no està amortitzat", ha afirmat, de manera que li ha retret el judici negatiu que García va emetre sobre el pacte de govern amb Compromís i el suport de Podem.

El discurs de Rafa García ha estat centrat en la feblesa del partit que "governa amb els pitjors resultats de la història". En tot moment, ha volgut deixar clar que s'està "triant un secretari general" i no "un president de la Generalitat". García ha reconegut que "el govern del Botànic està fent un bon treball" com li ha reclamat abans Puig, però ha matisat que, en aquesta gestió, el PSPV "no té veu".

El debat ha continuat amb retrets de García pel suport de Puig a la candidatura de Susana Díaz i la contradicció que suposa anar del braç de la presidenta andalusa i defensar un model federal per al PSOE i per a Espanya. Puig s'ha defensat tot assegurant que el que ell entén per federalisme només el defensen al PSOE la presidenta balear, Francina Armengol, i el líder català, Miquel Iceta.