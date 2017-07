Sanitat activa l'alerta per temperatures de més de 39ºC en 80 municipis de l'interior

Sanitat ha activat, aquest dimecres, l'alerta per calor en prop de 80 municipis de l'interior del País Valencià. Així, i segons les prediccions del Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM), la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha declarat per a aquest dimecres el nivell alt o taronja –temperatures que podrien superar els 39º– en zones de les comarques dels Serrans, Racó d'Ademús, la Plana d'Utiel-Requena, la Vall d'Aiora, la Foia de Bunyol, la Canal de Navarrés, la Ribera Alta, la Costera i l'Alt Vinalopó.

L'alerta s'activa en les zones climatològiques 10, 11, 14, 15, 17 i 21. Els municipis que corresponen a cada zona climatològica es poden consultar en aquest enllaç.

Segons Sanitat, la previsió per a dijous és que es mantinguen les temperatures en aquestes zones. Davant d'aquesta nova onada de calor, s'han activat les mesures per a transmetre les recomanacions de cara a previndre els efectes de la calor en la salut, en els col·lectius més vulnerables, especialment persones majors, malalts crònics, persones socialment aïllades, persones que treballen en ambients exposats a la calor i xiquets.

Risc extrem d'incendis forestals

Pel que fa al risc d'incendis forestals, Emergències ha decretat per a la jornada de hui risc extrem a l'interior de la demarcació de València, risc alt a les comarques de l'interior de Castelló i baix a la resta.

Previsions de temperatures màximes. CEAM

Des de la Conselleria de Sanitat Universal, es recomana especial cura amb el sol entre les 12 i les 16 hores, així com l'ús freqüent de cremes protectores adequades. També es recomana que s'evite eixir al carrer durant les hores més caloroses del dia i no realitzar exercici físic intens, així com utilitzar roba folgada, lleugera i de colors clars i protegir-se el cap amb una gorra o barret. En la llar, s'aconsella tancar les persianes i baixar els tendals en les façanes exposades al sol. A més, és preferible situar-se a les zones més fresques de la casa. Finalment, s'insta la població a beure bastant aigua i amb freqüència, encara que no es tinga sed; evitar l'excés d'alcohol, les begudes amb molta cafeïna i els menjars copiosos i calents i decantar-se per plats freds, fruites i verdures fresques.

Sanitat posa a la disposició de la ciutadania, a la seua pàgina web, tota la informació i consells d'actuació davant una possible onada de calor i recorda el telèfon d'emergències (112) davant sospita de risc per a la salut.