Les imprudències augmenten un 35 per cent les morts per ofegaments

Un total de 29 persones han mort ofegades enguany en piscines i platges del País Valencià, la majoria d'elles per imprudències. Aquesta xifra suposa un fort augment –del 35 per cent– respecte als 21 traspassaments registrats al llarg del 2016 i posa de manifest que, en els últims dos anys, la xifra de víctimes mortals per aquesta causa en zones de bany de les comarques del País Valencià s'ha triplicat.

Davant d'aquest tràgic increment, la delegació del govern espanyol ha fet una crida a la ciutadania a "extremar les precaucions" i seguir el consells en zones de bany amb l'objectiu d'evitar aquest tipus d'incidents. El delegat Juan Carlos Moragues s'ha pronunciat en aquests termes, aquest dimecres, durant un simulacre d'ofegament realitzat per la Federació de Salvament i Socorrisme valenciana. Durant l'exercici pràctic, el delegat ha demanat que s'extremen les precaucions i que se seguisquen les indicacions i consells en les zones de bany, atés que "la majoria de les morts es produeixen per imprudències i en zones sense servei de socorrisme".

Les xifres d'ofegaments mostren la gravetat del problema: de gener a juny d'enguany s'han produït 28 morts per ofegament tant en platges com en piscines. I, en la primera setmana del mes de juliol, ja se n'ha registrat un. Per demarcacions, de les 28 morts, una s'ha produït en la de Castelló, 10 en la de València i 17 en la d'Alacant.

Una dona de 72 anys mor ofegada a la platja de Sant Joan

Coincidint amb la crida a extremar les precaucions a l'hora del bany per part de les autoritats, aquest dimecres una dona de 72 anys i nacionalitat búlgara ha mort ofegada a la platja de Sant Joan malgrat haver sigut treta de l'aigua per un socorrista. Amb aquesta, el nombre de víctimes per ofegament enguany s'eleva a 29 a les comarques valencianes.

Tres menors morts en piscines sense vigilància



Fins a hui, el mes més tràgic ha sigut el de juny amb 16 morts (59,3%), seguit de maig, amb quatre; gener, amb dos; març, amb dos; abril i juliol, amb dos, i febrer, amb un. Així mateix, des de principi d'any s'han registrat tres morts de menors de tres anys en piscines privades sense vigilància.



El perfil de l'ofegat és un home –en el 82% de les morts per ofegament registrades–, de nacionalitat espanyola –en el 68% dels casos–, de més de 35 anys –en el 75% dels casos–, que es banya en platges –en el 57% dels casos– no vigilades –en el 86% dels casos– i entre les 8 hores i 20 hores –en el 75% dels casos–. Si es compara amb anys anteriors, de gener a juny del 2017 les defuncions per ofegaments han augmentat, des de l'any passat, un 35% (set morts més) i s'han triplicat respecte dels dos últims anys (19 més que en el mateix període del 2015).