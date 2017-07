Una Nit en Blanc per a unir Alacant

El proper divendres 21 de juliol la ciutat d’Alacant celebrarà, per tercer any consecutiu, la Nit en Blanc, una proposta cultural per a apropar els museus i centres d'art a la ciutadania que va nàixer a partir de la iniciativa parisina del 2002 i a la qual s'han sumat altres ciutats europees, com ara Roma, Amsterdam, Brussel·les o Bucarest.

Aquesta proposta va ser presentada ahir al Museu de les Aigües pel responsable de Cultura a la Diputació d'Alacant, César Augusto Asencio; el regidor de Cultura, Daniel Simón; el director de clients d’Aigües d’Alacant, Eduardo Montero, i el director del servei de Cultura de la Universitat d’Alacant, Faust Ripoll. Hi eren presents també directors i representants dels centres culturals implicats en la proposta.

La Nit en Blanc permetrà visites nocturnes als nou museus i sales d’exposicions d’Alacant, a partir de les huit de la vesprada i fins a la una de la matinada. Així, els tres museus de la Diputació Provincial d’Alacant –MARQ Museu Arqueològic, MUBAG Museu de Belles Arts Gravina i l’Institut Juan Gil Albert–, els tres de l’Ajuntament d’Alacant –MACA Museu d’Art Contemporani d’Alacant, les Cigarreres i la Sala d’Exposicions de la Llotja del Peix–, el MUA Museu de la Universitad d’Alacant, el Museu Volvo Ocean Race i el Museu d’Aigües d’Alacant romandran oberts per a oferir als visitants les exposicions programades, ja siguen permanents o temporals, amb una visió diferent, amb visites guiades o amb música en viu durant els recorreguts.

César Augusto Asencio va recordar les xifres de visitants –més de cinc mil– de la passada edició i es va mostrar convençut de poder-la superar, amb la millora en la qualitat, quantitat i la varietat dels espectacles i activitats que es presenten enguany. A més, Daniel Simón es va felicitar per la unió de les diferents institucions per a oferir a la ciutadania una proposta que "uneix la ciutat".

L'oferta cultural és multidisciplinar i preveu des de concerts de Jazz o Lírica a teatre, dansa, visites teatralitzades i cinema amb música en viu. Està adreçada, en gran part, a les visites familiars, de manera que es preveuen algunes activitats especialment per al públic infantil i juvenil i s'inclouen no només els propis museus sinó també els entorns, com ara el carrer Villavieja, al voltant del MACA, o el parc de l’Ereta, al costat del Museu d’Aigües, on es faran també activitats.