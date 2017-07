Adif constitueix una comissió per a seguir els avanços del Corredor Mediterrani-Cantàbric

El president d'Adif, Juan Bravo, ha presidit, aquest dimecres, a Madrid, la constitució de la comissió de seguiment del Corredor Cantàbric-Mediterrani, segons ha indicat l'administrador d'infraestructures ferroviàries en un comunicat. Així, la comissió està formada per representants de la Generalitat Valenciana, el Govern d'Aragó, Adif, Renfe, l'Autoritat Portuària de València, l'Associació d'Empreses Ferroviàries Privades, la Confederació Empresarial Valenciana (CEV) i la CEOE d'Aragó. A aquesta primera convocatòria també han assistit la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana, María José Salvador, i el conseller de Vertebració del Territori, Mobilitat i Habitatge del Govern d'Aragó, José Luis Soro.



El Ministeri de Foment està treballant en un pla integral de millora de la línia que, amb caràcter plurianual, preveu una inversió de 335 milions d'euros fins al 2021, dels quals 13,6 s'han previst per al 2017. D'altra banda, Adif, en virtut del conveni signat amb l'Autoritat Portuària de València (APV), està redactant els projectes per a la creació d'espais per a trens de mercaderies de 750 m en les estacions d'Estivella, Xèrica, Barraques, Pobla de Valverde, Terol, Ferreruela i Carinyena. La previsió és finalitzar la redacció dels projectes a finals del 2017 i licitar les obres, amb una inversió de 13,6 milions d'euros, durant el primer semestre del 2018.

Previsió de circulació d'entre 48 i 54 trens a la setmana

Un estudi de la CEV sobre la demanda potencial de transport de mercaderies pel Corredor Mediterrani-Cantàbric mostra que si es millora la línia hi circularien entre 48 i 54 trens a la setmana en cada sentit. A hores d'ara, les deficiències del traçat estan forçant les empreses que necessiten moure mercaderies cap a Terol i Saragossa a fer servir el transport per carretera o a fer un recorregut alternatiu per Tarragona.