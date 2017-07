València marca la pauta en seguretat ciclista a l'Estat amb els nous senyals

Les innovadores iniciatives dutes a terme en la ciutat de València encaminades a garantir una major seguretat dels ciclistes no sols estan donant la raó als tècnics de la Regidoria de Mobilitat Sostenible que comanda Giuseppe Grezzi –malgrat les dures crítiques rebudes– sinó que, a més, estan marcant les pautes i situant-se com a referent pel que fa a la introducció de nova senyalística informativa a nivell estatal.

Així, el Ministeri de l'Interior ha inclòs en el seu nou catàleg de senyals les plaques instal·lades –amb motiu de l’obertura de l'Anell Ciclista– per l'Ajuntament de València i que persegueixen reforçar la seguretat dels usuaris de bicicletes i la resta d'actors en les interseccions. En concret, es tracta dels senyals informatius, de tipus quadrangular i color blau, que adverteixen de la situació de "preferència ciclista" –que apareix en rètol– junt al símbol d'un usuari de bici circulant per un carril bici, als vehicles que s'aproximen als encreuaments amb l'anell ciclista.

Els tècnics van donar llum verda en el seu moment a la seua instal·lació en considerar que, en l'anell ciclista, quan els cotxes giren, així com han de deixar passar els vianants pel pas de vianants, també han de fer-ho als ciclistes que transiten pel seu carril-bici. "Per aquesta raó, es va optar pel criteri de posar el senyal informatiu i no el de perill", segons expliquen a Diari La Veu fonts municipals.

Tant el Partit Popular com Ciutadans han criticat durament en els últims mesos aquests nous senyals en considerar-los una "invenció" de Grezzi i "contrària" al reglament de circulació. Unes crítiques que se sumen a les amenaces fetes en el seu moment pel delegat del govern espanyol amb motiu de l'ús exclusiu del valencià en els senyals presents a la ciutat perquè foren retolades en les dues llengües oficials. Però, la seguretat no entén de partits i ha sigut la Direcció General de Trànsit (DGT) la que ha vingut a donar la raó a la Regidoria de Mobilitat Sostenible i avalar la pionera iniciativa posada en marxa pel departament de Grezzi.

Un dels senyals que l'oposició ha criticat en considerar-los una "invenció" de Grezzi i "contrària" a la normativa de circulació. / AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

I és que després de la instal·lació dels nous senyals, el consistori que presideix Joan Ribó va realitzar una comunicació al Ministeri de l'Interior per a la seua possible incorporació al catàleg que s'està preparant, atés que ho considerava "un pas lògic" en l'evolució de la senyalística vial. No obstant això, i segons s'ha conegut aquesta mateixa setmana, Interior ja l'havia proposat per la seua part prèviament a la petició municipal. D'això ha tingut constància fa només uns dies el personal tècnic del departament de Mobilitat Sostenible durant la reunió convocada per la DGT per a abordar la redacció del Pla estratègic estatal de la Bicicleta per a l’Estat.

En la mateixa, els tècnics municipals van ser informats de la incorporació d'aquest "i d'altres nous senyals". Ara, i segons ha transcendit, la DGT traslladarà la proposta de nou catàleg a Europa perquè emeta l'informe previ pertinent abans de la seua definitiva aprovació, que es preveu que es farà efectiva en el primer trimestre de l'any que ve.

Grezzi: "Una vegada més queda de manifest que les polítiques i mesures de la nova corporació municipal estan en el camí correcte i són un referent a l'Estat"

El regidor Giuseppe Grezzi, després de conéixer aquesta circumstància, ha expressat la seua "satisfacció", atés que, assegura, "una vegada més queda de manifest que les polítiques i mesures de la nova corporació municipal estan no només en el camí correcte, sinó que són un referent en l'Estat i que, a més, treballem en total sintonia amb la DGT".

Grezzi considera "normal" que es donen situacions polèmiques com aquesta. I més quan es treballa "pensant en el benestar i la seguretat" de la ciutadania. "A la societat constantment s'estan produint canvis i tot el que és norma ha estat prèviament una cosa nova", assenyala Grezzi. És per aquesta raó que el regidor de Mobilitat Sostenible lamenta que des d'alguns fronts "s'haja tractat de polititzar" amb una mesura "que s'ha fet precisament pensant en el benestar de les persones".

La inclusió per part del govern espanyol d'aquests senyals deixa en evidència els partits de l'oposició que van carregar contra unes plaques que consideraven "inventades" però que perseguien dotar de major seguretat els vianants i usuaris de tot tipus de vehicles que transiten per València. Una ciutat que, segons assenyalen fonts municipals, està consolidant la seua ferma aposta per a convertir-se en una de les urbs europees més amables amb els qui opten per la bicicleta com mitjà de transport.