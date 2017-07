Els ajuntaments reben de la Generalitat els primers 20 milions d'euros del Fons de Cooperació Municipal

La Generalitat ha iniciat el pagament dels 20 milions d'euros corresponents al 50% del Fons de Cooperació Municipal als diferents ajuntaments perquè "obtinguen els recursos suficients i necessaris per a fer front a les seues necessitats", tal com ha explicat Antoni Such, director general d'Administració Local.

Such ha subratllat que, amb aquesta primera aportació, l'administració autonòmica pretén "dotar d'un marc de suficiència financera" i proporcionar "un marc estable i de futur" als municipis valencians. A més, ha avançat que està previst que la segona part del fons, altres 20 milions, s'abone en el mes d'octubre.

Aquesta primera fase del pagament s'ha produït després de l'acord aconseguit el passat 4 de juliol entre la Generalitat i el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, perquè els recursos del fons siguen incondicionats i no amb caràcter finalista, com defensava en un primer moment el departament de Montoro. En aquest sentit, Such ha defensat que l'acord es tradueix en una "major autonomia" per a les entitats locals, així com el reconeixement per part d'Hisenda que els recursos s'utilitzaran en funció de les necessitats de cada localitat.

A més, el responsable de l'àrea d'Administració Local de la Generalitat ha agraït a les diputacions de València i Castelló la seua coloració al projecte amb aportacions de 20 i 7,5 milions per a les seues localitats, respectivament. "Això representa l'esperit de col·laboració entre les diferents administracions públiques per a dotar els ajuntaments d'un sistema de finançament estable i regular", ha apuntat Such, qui ha reiterat que espera que la Diputació d'Alacant se sume al projecte el pròxim exercici.