Camps assegura que gaudeix "moltíssim" com a membre del Consell Jurídic Consultiu

L'expresident de la Generalitat Francisco Camps ha assegurat, aquest dimecres, que fora de la política la vida té també "coses excepcionals", com ara el "moment" que està vivint ara com a professor de la Universitat Catòlica de València (UCV) i membre del Consell Jurídic Consultiu (CJC). En aquesta línia, ha valorat "poder estar en contacte amb els estudiants, explicar-los idees, estructures i projectes en aquells aspectes del Dret", sobretot els que "tenen a veure amb el Dret constitucional".

"Per a mi és molt agradable. Ser professor és un repte bonic, agradable, interessant i, ara per ara, no ho canvie per res", ha subratllat, alhora que ha ressaltat també la seua participació en el Consell Jurídic Consultiu i l'ha qualificat d'"interessant". "M'agrada molt el treball que faig amb els meus companys en el consell. El gaudisc moltíssim. Els expedients, la lectura atenta de les lleis, les decisions que puga prendre l'administració i la relació del ciutadà amb l'administració és molt interessant", ha asseverat.

Camps ha fet aquestes declaracions als mitjans després de pronunciar una conferència en els cursos d'estiu de la UCV i també ha explicat que "dins de la política" ha viscut "coses realment úniques" per les quals estarà "agraït tota la vida" al seu partit, al president del PP i del govern espanyol, Mariano Rajoy i a l'expresident de l'executiu espanyol i dels 'populars' José María Aznar per haver apostat per ell.

Agraïment als companys de partit

De la mateixa manera, ha expressat el seu agraïment als seus companys de partit, que, segons ha dit, li "van permetre ser, ni més ni menys, president de la Generalitat Valenciana", càrrec que portaà "sempre" al seu "cor" i al seu "ànim" i "estímul".

Preguntat per si la president del Partit Popular a la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, és una bona candidata popular a la presidència de la Generalitat, Camps ha manifestat el seu "afecte especial" cap a la també portaveu dels populars en les Corts. En aquest sentit, ha destacat que va ser ell qui, com a responsable autonòmic, la va triar consellera.

A més, Camps ha ressaltat que Bonig va ser alcaldessa de la Vall d'Uixó (Castelló) sent ell president del Govern valencià i del PPCV. No obstant això, ha assenyalat que no li correspon a ell "ni interpretar ni opinar públicament" dels seus "companys" de partit. Ha dit d'ells –i els ha expressat el seu "suport" i "afecte"– que "tenen una tasca molt important" i s'ha mostrat "convençut que ho faran fenomenal" com "ho estan fent".

"Va ser consellera d'Infraestructures amb mi. Jo la vaig triar consellera i va ser alcaldessa de la Vall d'Uixò (Castelló) sent jo president del partit. Li tinc un afecte molt especial a Isabel Bonig i a tots els meus companys de partit, que han estat fent una labor extraordinària", ha respost Camps.

"Els companys del PPCV ho faran fenomenal"

Tot seguit, ha assenyalat que, com ja va dir en deixar la Generalitat i la presidència del PPCV, ja no li correspon "ni interpretar públicament ni opinar públicament dels companys, que tenen una tasca molt important". "Estic convençut que ho faran fenomenal i que ho estan fent fenomenal. Tenen tot el suport i afecte per la meua banda", ha agregat.

D'altra banda, preguntat pel seu futur i per si cap la possibilitat que es torne a presentar com a candidat en unes eleccions, Francisco Camps s'ha referit a la seua condició actual de "professor associat" en la UCV, a la seua responsabilitat com a membre del Consell Jurídic Consultiu (CJC) i a la decisió presa quan va deixar la política. "Jo quan me'n vaig anar, me'n vaig anar. Ja ho vaig dir en aquell moment", ha afirmat.

Així mateix, ha estimat "bonic fer classes" i ha valorat la possibilitat de treballar en el CJC. "És tan bonic fer classes, de veritat. Estic vivint un moment molt especial en el CJC i també molt bonic en la Universitat Catòlica com a professor associat, fent classes d'una cosa que m'agrada molt i que té a veure amb el Dret Constitucional i amb la ciutadania", ha exposat.

Camps ha afegit que, "per tant, de moment", intenta "ser, dins del que cap, un professor que explique coses que sap i coses que també ha viscut". A continuació, preguntat per si alguna vegada el PP li ha dit que no podrà presentar-se com a candidat, ha contestat que "no" i que "mai" s'ha donat el cas.

"No, que va, que va, en absolut. Jo em vaig presentar i me'n vaig anar pel que me'n vaig anar. No, mai, mai", ha manifestat. A més, ha recordat que després de deixar la presidència de la Generalitat va seguir exercint com a "diputat autonòmic" a les Corts Valencianes "fins que va acabar aquella legislatura".

Minut de silenci per Miguel Ángel Blanco

Abans de començar la seua conferència, titulada El sistema electoral del segle XXI, Francisco Camps ha demanat als assistents que guardaren al costat d'ell un minut de silenci en memòria del regidor d'Ermua pel PP Miguel Ángel Blanco, assassinat per ETA fa 20 anys. Preguntat després de la seua intervenció per aquest gest, ha indicat que "corresponia" fer-ho "acadèmicament" tenint en compte que el curs d'estiu en el qual ha intervingut s'ha desenvolupat sota el nom 'Espanya'.

"Es tracta d'alumnes que han estat en un curs que es diu Espanya i, donada la circumstància de l'efemèride tràgica que hem viscut hui –en al·lusió a l'aniversari de la mort de Blanco–, no tenia cap sentit parlar d'Espanya i que els alumnes del curs no guardaren un minut de silenci en record no solament de Miguel Ángel Blanco sinó també de totes les víctimes del terrorisme d'ETA, del gihadista i de qualsevol altra forma de terror que s'haja viscut durant aquests anys", ha declarat.

Durant la seua conferència, en la qual ha donat a conèixer el contingut de la seua tesi doctoral, ha defensat per a Espanya un sistema electoral majoritari que dividiria el país en 350 circumscripcions electorals, coincidint amb el nombre d'escons en el Congrés. Al seu parer, permetria que els ciutadans pogueren votar directament a la persona que els agradaria que fóra triada diputada estatal, a més d'acostar el diputat a l'elector i als seus problemes.