Climent: "La gent ix a comprar més el divendres i el dissabte que el diumenge"

En ple debat sobre els horaris comercials, el conseller d'Economia, Rafa Climent, ha indicat que aquest dimecres ha eixit un informe sobre hàbits de consum en què "està constatat" que la gent ix a comprar entre un 40 i un 30 per cent més el divendres i el dissabte que el diumenge. Per això, ha opinat que el Consell no va "desencaminat" amb la fórmula proposada, de reduir les obertures de botigues el diumenge i concentrar-les en Setmana Santa, estiu i Nadal.

Ara bé, Climent ha insistit que el Consell està fent "el possible i l'impossible" per a arribar a un acord "des del diàleg i el consens" i, com ha ressaltat, "atenent a l'eficiència econòmica, dels consumidors i dels treballadors". Per tant, ha incidit que "no és moment de litigis" per part dels operadors comercials i ha afirmat que el govern valencià seguirà treballant amb la finalitat d'arribar a un acord "consensuat i beneficiós per a totes i cadascuna de les parts", ja que, "si hi ha litigis, açò no s'acabarà mai".

En aquest sentit, ha indicat que espera poder deixar "solucionat" aquest tema al juliol i si no pot ser, al setembre. D'aquesta manera, ha explicat que des de l'Observatori Autonòmic de Comerç van donar potestat tant a València com a Alacant per a ser "autònomes" en aquesta qüestió i que la primera té previst el seu observatori per al dia 19, amb la qual cosa ja es podrà saber "la postura clara de la ciutat de València".

Aposta per un model d'horaris comercials estacional

Així mateix, ha confiat que coneguen també la postura d'Alacant la setmana vinent i, a partir d'ací, intentaran "conjugar les posicions de cada part" per a poder arribar a un acord. Una idea de consens per a tot el territori en la qual ha tornat a fer èmfasi. Finalment, sobre la posició de Compromís en l'Ajuntament d'Alacant d'apostar per un model d'horaris comercials basat en la estacionalitat, ha manifestat que el comparteixen des de la Conselleria, "atenent al big data" i a l'informe abans referit que els "avala", com ha afegit.

Climent, ha recordat que existeix una resolució judicial que reconeix el dret de tres centres comercials d'Alacant a estar inclosos en la Zona de Gran Afluència Turística (ZGAT) de la ciutat i que "diu clarament" que han d'anar a una ZGAT "única" i que ha de "generar igualtat". Climent ha fet aquestes declaracions en atenció als mitjans aquest dimecres abans de la trobada en la seu de la Universitat d'Alacant amb l'exministra de Ciència i Innovació i presidenta de la Fundació Cotec, Cristina Garmendia, en el qual s'anava a analitzar la transformació del model econòmic valencià. A l'acte, que forma part del programa dels Diàlegs d'Estiu organitzat per la Conselleria de Transparència, també han assistit el conseller del ram, Manuel Alcaraz, i el d'Hisenda, Vicent Soler, entre d'altres.