La Diputació d'Alacant sol·licitarà al TSJ l'execució de la suspensió cautelar del Decret de Plurilingüisme

El president de la Diputació d'Alacant, César Sánchez, ha anunciat que sol·licitarà al Tribunal Superior de Justícia valencià l'execució de la interlocutòria per la qual suspèn cautelarment el Decret de Plurilingüisme del Consell en ensenyament no universitari. Així ho ha confirmat Sánchez, qui ha assistit a l'acte d'homenatge al regidor d'Ermua Miguel Ángel Blanco, assassinat per ETA fa 20 anys, en ser preguntat sobre si s'instarà a l'execució de la interlocutòria que suspén cautelarment el decret.



"Sí", ha respost el president de la Diputació, qui ha demanat al Consell que "no caiga en la insubmissió" i que "respecte la legislació, les lleis, la justícia" i que "no emule els seus amics independentistes a Catalunya intentant no complir la llei i les sentències judicials". Sánchez ha assenyalat que el Consell ha de ser "seriós, responsable i rigorós" i ha afegit que la demarcació "no es mereix un govern que visca al marge de la llei i de les normes de convivència de tots els espanyols".



"Demanarem que es complisca amb la justícia", ha afirmat, per a afegir seguidament: "Defensarem la llibertat dels pares a triar l'educació dels seus fills i els drets fonamentals dels estudiants de la província d'Alacant, perquè entenem que es tracta de la defensa de l'interés públic i que aquesta és una de les responsabilitats de la Diputació com a administració".



Preguntat sobre si podria precisar què és el que sol·licitaran, ha explicat que és"molt senzill". "Demanarem que es complisca el que ha dit la interlocutòria cautelar d'un decret que no pot posar-se en marxa. Hi ha una suspensió cautelar i s'ha de suspendre", ha reblat.