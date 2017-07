La patronal del metall alerta que el 40% dels instal·ladors elèctrics i tallers de cotxes són il·legals

Un 40% dels instal·ladors i dels professionals de manteniment de servicis del metall són il·legals. És el crit d'alerta llançat, aquest dimecres, per la Federació Empresarial Metal·lúrgica Valenciana (Femeval), la patronal del metall, que va advertir que l'economia submergida afecta 2.000 empreses del lampisteria, climatització, reparació d'ascensors, instal·ladors de gas i reparació de vehicles, a més de posar en risc la seguretat dels usuaris.

El president de Femeval, Vicente Lafuente, va lamentar que "gent amb una preparació nul·la, un maletí i una caixa d'eines" siga capaç de realitzar instal·lacions elèctriques o d'aparells de climatització a les llars valencianes. El també president de la patronal industrial Confeindustria va demanar a l'administració que perseguisca l'activitat il·legal, com ara la potenciació de les inspeccions o la implantació de fórmules de col·laboració publicoprivada en la tasca contra l'economia submergida.

A parer de la patronal del metall, cal garantir que totes les empreses que hagen presentat una declaració responsable reben una visita de comprovació abans que passen 30 dies. A més, Femeval va proposar establir protocols d'actuació per a la presentació, anàlisi i seguiment de denúncies sobre competència deslleial. Una altra proposta és la creació d'un segell Femeval per a identificar les empreses que compleixen la normativa.

Els perfils predominants de professionals il·legals traçats per Lafuente són el "semiautònom amb poca preparació", el taller de reparació il·legal i l'empresa multiservicis que subcontracta part de l'activitat a professionals sense llicència. El problema, a parer del dirigent empresarial, no és la manca d'una legislació sinó l'escassetat d'inspeccions a les empreses que actuen fora de la legalitat.

El perill del "munta-ho tu mateix" en aires condicionats

El president de Femeval també va criticar que les grans superfícies venen aparells de climatització, com ara calderes o aires condicionats, amb el reclam de "munta-ho tu mateix" i va destacar que instal·lar aquesta mena d'electrodomèstics pot ser perillós "si no estan ben muntats". En aquest sentit, va apuntar que el govern espanyol va aprovar un reglament que obliga els consumidors a informar la botiga de qui els ha instal·lat l'aparell de climatització abans que passe un any de la compra.

A parer de Lafuente, "l'intrusisme ix car" perquè "passa factura" a les empreses que legalment desenvolupen la seua activitat i pot causar "danys irreparables que poden traduir-se en una menor qualitat de vida i, fins i tot, costar vides". Per exemple, l'11% dels incidents a les cases estan relacionats amb les instal·lacions elèctriques. D'altra banda, els aparells de climatització i fred poden generar malalties com ara asma, al·lèrgies o legionel·la.

Lafuente va estar acompanyat pel president de l'Associació d'Empreses Elèctriques de València (Aselec), Rafael Castillo; de l'Associació d'Instal·ladors de Lampisteria de la Comunitat Valenciana (Aseif), Francisco Alonso; de l'Associació Valenciana d'Instal·ladors de Climatització (Aviclima), Francisco Aragó, i de l'Associació de Tallers i Reparacions i Vehicles de la Província de València (Fevauto), Manuel Nemesio.