Les paraules que Deliveroo prohibeix als seus repartidors

Deliveroo alliçona els seus treballadors autònoms en l'ús del llenguatge. En ple conflicte amb els empleats, la companyia britànica de repartiment de menjar a domicili va enviar als seus nous repartidors (trainers) una guia amb expressions que han d'evitar usar, segons va denunciar aquest dimecres el col·lectiu Riders x Derechos. "Fixeu-vos en les paraules prohibides, perquè, en cas d'un control extern, ens poden donar problemes legals", indica l'empresa en un correu enviat el 6 de juliol als trainers.

El document instrueix els repartidors (riders, en llenguatge de l'empresa) sobre les paraules que considera "errònies i il·legals" per a descriure l'activitat dels ciclistes i motoristes que distribueixen comandes de restaurants en nom de Deliveroo.

Correu enviat per Deliveroo a repartidors nous, amb el llistat de paraules prohibides adjunt.

'Missions' en lloc de torns de treball

El llistat d'eufemismes facilitat per l'empresa inclou el terme col·laboració per a evitar la paraula contractació i insta a parlar d'activitat o repartiment però en cap cas de treball. Deliveroo demana als repartidors que eviten el terme salari i el substituïsquen per pagament per servici.

Amb les recomanacions, l'empresa britànica busca evitar haver de reconéixer una relació laboral amb els treballadors, autònoms. Per això, insta els riders a referir-se als torns de treball com missions o repartiments. En lloc d'horaris setmanals, per a Deliveroo és preferible que els repartidors diguen disponibilitat setmanal.

Fins l'aprovació d'un nou contracte mercantil amb els repartidors, Deliveroo pagava una remuneració mínima per hora treballada. Per a referir-se a aquest mínim garantit, la companyia recomana fer servir l'expressió assignació automàtica de comandes per cada repartiment.

En lloc d'hores per setmana, Deliveroo prefereix que els repartidors parlen de repartiments per setmana; mentre que la paraula correcta per a referir-se a l'uniforme de treball és roba de repartiment.

Vagues i acomiadaments de treballadors

L'empresa britànica de repartiment a domicili va protagonitzar el 2 de juliol la primera vaga de l'economia digital a l'Estat. Els repartidors reclamen mantindre la retribució mínima de dos comandes per hora que percebien fins ara, a més d'una assegurança d'accidents, un plus per pluja o un mínim de 20 hores setmanals de faena.

La resposta de Deliveroo ha sigut l'acomiadament de treballadors díscols, com ara Víctor Sánchez, un dels repartidors que va presentar la plataforma Riders x Derechos de València, amb el suport de la Intersindical Valenciana. En paral·lel, l'empresa va oferir un pagament puntual extra de 200 euros als repartidors que compliren un determinat nivell de rendiment.