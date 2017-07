Aspencat, Txarango i Viva Suecia, protagonistes del Concert de Benvinguda de la Universitat de València

El Concert de Benvinguda del curs 2017-2018 de la Universitat de València tindrà com a protagonistes Aspencat, Txarango i Viva Suecia.

L'esdeveniment, celebrat des de fa uns anys a la Plaça de Bous de València, tindrà el proper 20 d'octubre tres protagonistes de nivell. Els valencians Aspencat, els catalans Txarango i els murcians Viva Suecia són els artistes triats per a començar el curs amb bon ritme. Els primers són els reis de la música en llengua pròpia al País Valencià i han conquerit l’escena alternativa estatal a base de treball, un gran directe i cançons arrebatadorament esperançadores. Una fòrmula no massa distant de la de Txarango, tot i que aquests canvien els subgreus i les dosis de ràbia d’Aspencat per un caràcter més alegre i extrovertit. Els catalans acaben de publicar el seu quart disc, El Cor de la Terra (Discmedi, 2017), amb el qual s’han consolidat com un dels projectes musicals més reeixits de Catalunya.

Els Viva Suecia no es queden curts. Es tracta de la banda revelació de l’indie peninsular (Millor Cançó 2016 per Bien por ti als Premios MIN de la Música Independiente) gràcies al seu segon disc Otros principios fundamentales (Subterfuge Records, 2017). Les entrades per als concerts estan ja disponibles a un preu de 6€ (graderia) i 8€ (arena).

Comiat d’Aspencat

A més, el concert de la Plaça de Bous tindrà un component emotiu que farà encara més especial la vetllada. Després d’onze anys, cinc discos i més de 600 concerts, els Aspencat són, juntament amb La Raíz i Los Chikos del Maíz, un dels principals referents de la música alternativa valenciana. Tot i això, amb l’activitat frenètica de la banda els últims anys i després de gires estatals i internacionals (Portugal, França, Alemanya, Croàcia) i projectes com Cap a la Mediterrània o La Història és Nostra, la banda va demanar un descans. El Concert de Benvinguda serà l’última actuació de la veterana banda marinera al País Valencià abans de la seua aturada indefinida. A més, serà el penúltim d’una sèrie de set concerts (el darrer serà a Barcelona) que els serviran per a acomiadar-se un temps dels seus seguidors.